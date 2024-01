Wien Schönbrunner Weihnachtsbaum an Elefanten übergeben

Der Weihnachtsbaum des 30. Kultur- und Weihnachtsmarkts Schloss Schönbrunn ist am Donnerstag traditionell an den Tiergarten Schönbrunn übergeben worden. Dort haben die Elefanten die Fichte freudig in Empfang genommen