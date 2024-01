Trainer-Legende Sven Göran Eriksson.

Stockholm - Englands ehemaliger Fußball-Nationaltrainer Sven-Göran Eriksson ist schwer an Krebs erkrankt. Er habe im besten Fall vielleicht noch ein Jahr zu leben, sagte der 75-Jährige in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview des schwedischen Radiosenders SR P1. Es handle sich demnach um unheilbaren Bauchspeicheldrüsenkrebs. Vor knapp einem Jahr hatte der Schwede bereits mitgeteilt, aus Gesundheitsgründen eine berufliche Pause einlegen zu müssen.

Eriksson hatte 1982 mit dem IFK Göteborg überraschend den UEFA-Cup gewonnen - der Beginn einer großen internationalen Karriere. Der frühere Verteidiger coachte unter anderem Benfica Lissabon, AS Roma, Lazio Rom und Manchester City. Von 2001 bis 2006 war er als erster Ausländer überhaupt Nationaltrainer von England, das er bei der WM 2002, der EM 2004 und der WM 2006 jeweils ins Viertelfinale führte. In Schweden gilt "Svennis" als größter Fußballtrainer, den das Land jemals hervorgebracht hat. (APA; 11.1.2024)