Die Mode sieht Rot

Eine rote Handtasche von Ganni Ganni

Spätestens seit Rihanna im vergangenen Jahr zur Halbzeitshow des Super Bowl in einem tomatenroten Overall von Loewe und einem Umhang von Alaïa auftrat, Schauspielerin Julia Fox sich die Haare feuerrot färbte und das New Yorker Künstlerkollektiv Mschf seine "Big Red Boots" durchs Internet jagte, ist klar: Diese Farbe wird uns so schnell nicht loslassen. Auf Tiktok oder Instagram werden seither rote Strumpfhosen, Schals und Handtaschen (wie von Ganni) ausgepackt – und nein, nicht alle von ihnen werden Swifties sein. Zur Erinnerung: Taylor Swift hatte 2021 ihr Album Red neu aufgenommen, besungen wurde darauf ein Schal, möglicherweise vergessen bei der Schwester des Ex. Für 30 Euro ist er übrigens im Miniaturformat im Store des Popstars erhältlich. (feld)

Neue Influencer

Amelia Dimoldenberg EPA/TOLGA AKMEN

Chiara Ferragni, die Königin der Influencerinnen, kämpft gerade gegen Betrugsvorwürfe (sie soll Spenden eingeheimst haben), um ihre Glaubwürdigkeit – und große Marken, die nun nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten wollen. Die Krise der Italienerin ist symptomatisch, denn die Welt der Mode-Influencerinnen und -Influencer ist im Umbruch. Gefragt sind nun glaubwürdigere Typen. Menschen mit Humor, Menschen, die sich verletzlich zeigen. Frauen wie Amelia Dimoldenberg (Bild) beispielsweise, die in ihrem Youtube-Format Chicken Shop Date mit schrägen Interviews Karriere gemacht hat. Oder die Tiktokerin Remi Bader, die öffentlich über ihre Ess­attacken spricht und nebenbei von Unternehmen wie Victoria’s Secret oder L’Oréal engagiert wird. (feld)

Viel Zug, mehr zu Fuß

Wales hat sein Eisenbahnnetz reaktiviert. Getty Images/iStockphoto

Revenge Travel, also alle Reisen nachzuholen, die man in der Pandemie versäumt hat, hat der Tourismusindustrie 2023 beinahe Vorkrisenergebnisse beschert. Was 2024 bleibt: Der Anteil an sanften Reiseformen wie Wandern oder Radfahren mit Öffi-Zubringer steigt weiter. Die Nachfrage nach (Nacht-)Zugreisen ist mittlerweile sogar so groß, dass sie mit den hochgelobten Nightjets nur mehr leidlich bedient werden kann. Da lohnt es doch, einen Blick nach Wales zu werfen und überrascht festzustellen, dass auch dort das Eisenbahnnetz reaktiviert wird. Neue Züge fahren auf teilweise neuen Strecken und halten in neuen Bahnhöfen, um Wandernde etwa in den Pembrokeshire-Nationalpark zu bringen. "From Rail to Trail" (tfw.wales) nennt man das in Wales. (saum)

Das Dinner als Drink

2024 wird das Jahr der deftigen Drinks. Getty Images

Der Wein zum Abendessen ist nicht out, keine Sorge. Das Abendessen zum Trinken – also nicht die Suppe oder eine dekonstruierte Chichi-Version einer Hauptspeise ­– soll aber der neue Getränketrend des Jahres sein. Zum Beispiel servieren Mixologinnen und Mixologen Drinks, die nach Caprese, also Tomate, Mozzarella und Basilikum, schmecken. Ein Blick in internationale Bars zeigt: Es wird das Jahr der deftigen Drinks. Käse, Pilze, Paradeiser, Pfeffer sind keine unbekannten Cocktailzutaten mehr. In der Hongkonger Bar Savory Project kreierte man ein Getränk, das mit Rindfleischaroma punktet, in den USA werden Drinks geschüttelt und gerührt, die geschmacklich an kalte Pizza (Tomate, Parmesan) und Hotdogs (Sellerie, Senf) erinnern sollen. (rec)

Durch die Pfirsich-Brille

"Peach Fuzz 13-1023" ist die Pantone-Farbe des Jahres. Pantone

Sie ist keine harte Macho-Farbe, weist auch nichts Knalliges auf, ganz im Gegenteil. Die Pantone-Farbe des Jahres 2024 heißt "Peach Fuzz 13-1023" und ist vom Ton her irgendwo zwischen Rosa und Orange angesiedelt. Zur Erinnerung: Die Firma Pantone ist bekannt für ihr international verbreitetes Farbsystem, das oft als Referenz bzw. Inspiration in der Kosmetik-, Mode- und Grafikindustrie verwendet wird. Für 2020 hatte sie klassisches Blau ausgerufen, für 2021 Grau und Gelb, 2022 Lila und 2023 Magenta. Die auch "Pfirsichflaum" genannte Farbe des Jahres 2024 stehe für eine einladende Umarmung, für eine Botschaft des Mitgefühls und soll Empathie vermitteln, erklärte das Unternehmen. Insgesamt hat das Haus mehr als 15.000 Farbschattierungen im Archiv. (maik)

Individualität am Handgelenk

Die Uhrenkreation HM11 Architect Blue der unabhängigen Uhrenmarke MB&F. Eric Rossier

Schrumpfende Gehäusegrößen, (mehr)farbige Zifferblätter, Wiederauflagen historischer oder zumindest retroinspirierter Modelle, um nur ein paar Beispiele zu nennen: Viele der Uhrentrends, die man schon in den vergangenen Monaten oder Jahren beobachten konnte, werden uns auch heuer begleiten. Ein Megatrend, der sich 2024 ausmachen lässt: Der Uhrenträger, die Uhrenträgerin wünscht sich Individualität. Diesem Wunsch kommt man bei zahlreichen Marken bereits entgegen. Etliche namhafte Hersteller bieten etwa Schnellwechselsysteme für Armbänder an. So kann man dem Zeitmesser mit wenigen Handgriffen ein neues Outfit verpassen. Wer sich komplett von der Masse abheben möchte, setzt auf kleine, unabhängige Marken und ihre teils wilden Kreationen. (max)

Vermeintliches Wundermittel

Die Beautywelt fährt auf Kollagen ab. Ob das Protein hält, was es verspricht, muss sich noch zeigen. Getty Images/iStockphoto

Das körpereigene Protein Kollagen wird in der Beautywelt derzeit gehypt. Ein wahres Wundermittel soll es sein, straffe Haut und volles Haar bewirken und die Gelenke stärken. Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Und so ist es auch: Dass Kollagen in Cremes wirksam ist, wurde bereits wissenschaftlich widerlegt. Die Moleküle sind zu groß, um die in die Lederhaut zu gelangen. Bei Kollagen als Nahrungsergänzungsmitteln gibt es zwar Hinweise zu positiven Effekten auf Haut, Haar, Muskeln und Gelenke. Jedoch ist die Studienlage dürftig. Alternativ zu Kollagenkapseln kann man etwa Rind, Lachs, Soja, Linsen oder Walnüsse zu sich nehmen. Sie enthalten die Aminosäuren Glycin, Prolin und Hydroxyprolin, aus denen der Körper Kollagen produziert. (mich)

Desserts für die Nase

"Gourmanddüfte" dürften uns in diesem Jahr vermehrt in der Nase kitzeln. Getty Images/iStockphoto

Crème brûlee, Zuckerwatte und Pralinen liegen im Trend – aber nicht auf dem Nachspeisenteller, sondern im Parfumflakon. "Gourmand" heißt die Duftfamilie rund um Dessertakkorde. Ihre Erfindung schreibt sich das Label Thierry Mugler auf seine Fahne. Sein Parfum "Angel" hat sie in den Achtzigern weltberühmt gemacht. Ende der Neunziger flaute der Hype ab. Doch seit einiger Zeit steigt der Appetit auf Schokolade, Honig und Vanille wieder. Nicht nur Konzerne, auch Nischenlabels setzen auf Gourmanddüfte, wie etwa "Amore Caffè" von Mancera mit Amaretto und Spekulatius oder "Jany" von Sora Dora mit Bratapfel und Karamell. Die süßen Aromen sollen übrigens die Lust auf Desserts mindern. Ideal für Neujahrsvorsätze in Sachen gesunder Ernährung. (mich, 12.1.2024)