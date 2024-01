Seit vier Monaten gilt in Wales im Ortsgebiet Tempo 30. Die Regelung soll weniger Unfälle, Verkehrslärm und mehr Lebensqualität bringen, ist aber umstritten – auch in Österreich

Immer mehr Orte in Österreich setzen auf Tempo 30 zur Verkehrsberuhigung. APA/ROLAND SCHLAGER

Man merkt Ian Bradfield an, dass er in den vergangenen Monaten viel durchgemacht hat. "Es war kein ganz einfacher Weg", sagt er – und das ist wohl eine Untertreibung. Im September 2023 hat der Verkehrsbeauftragte der walisischen Regierung 20 Meilen pro Stunde (entspricht 30 km/h) statt 30 Meilen pro Stunde (entspricht 50 km/h) in Wales als Regelgeschwindigkeit für Straßen im Ortsgebiet umgesetzt.

Seither gab es viel Widerstand. Immer wieder übermalten Menschen die neuen Straßenschilder, sodass die neue Geschwindigkeit nicht mehr erkennbar war und die Polizei keine Radarstrafen verhängen konnte. Innerhalb kurzer Zeit erhielt eine Petition, die sich gegen die neue Geschwindigkeitsbegrenzung einsetzte, mehr als 400.000 Unterschriften. Busunternehmen klagten darüber, dass sie ihre Fahrpläne nicht mehr einhalten können.

"Wir haben wahnsinnig viel Zeit in die Kommunikation der Maßnahmen gesteckt", sagte Bradfield im Rahmen einer Onlinekonferenz des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) vergangenen Donnerstag. Man habe durchaus versucht, die Bevölkerung mit ins Boot zu holen: Mit großangelegten Kampagnen im Radio, Fernsehen und in sozialen Medien, die die Vorteile einer Geschwindigkeitsbegrenzung hervorheben – wie beispielsweise mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Autofahrerinnen und Autofahrer, die nach Einführung der Maßnahme lediglich ein wenig zu schnell unterwegs waren, habe man abgefangen und ihnen von Feuerwehrleuten direkt neben der Straße eine zehnminütige Präsentationen zur Sinnhaftigkeit der Maßnahmen gezeigt. Warum das die Feuerwehr mache und nicht die Polizei? "Den Feuerwehrleuten vertrauen die Menschen mehr."

Viele konnten die Änderungen dennoch nicht nachvollziehen. An einem Streckenabschnitt wechselten die Geschwindigkeitsbeschränkungen nach der Gesetzesänderung achtmal innerhalb von drei Kilometern. Das führe zu großer Verwirrung, kritisierten einige Autofahrerinnen und Autofahrer – und obendrein zu hohen Kosten für das Aufstellen der unzähligen Verkehrsschilder.

In Wales protestierten im Oktober des vergangenen Jahres viele Menschen gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 20 Meilen pro Stunde (entspricht rund 30 km/h). REUTERS/JOANN RANDLES

"Abzocke der Autofahrer"

Auch in Österreich sorgt das Thema Tempo 30 immer wieder für Debatten. Erst im vergangenen Jahr übermittelte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler der ÖVP einen Gesetzesvorschlag, der es Gemeinden erleichtern soll, Tempo 30 im Ortsgebiet umzusetzen. Das soll zu mehr Sicherheit und weniger Emissionen beitragen. Zuvor hatte eine Initiative von mehr als 200 Gemeinden und Städten beklagt, dass sie nicht genug Freiheiten hätten, ein solches Tempolimit im eigenen Ort einzuführen.

Solche Maßnahmen seien eine "Abzocke der Autofahrer", hieß es kurz darauf von der FPÖ. Denn Autofahrer würden durch Radarmessungen vermehrt zur Kassa gebeten. Zwar sei es generell in Ordnung, Gemeinden in "sensiblen Zonen" wie in der Nähe von Kindergärten, Schulen oder Pflegeeinrichtungen mehr Möglichkeiten zu geben, Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuführen. Zu langsame Fahrgeschwindigkeiten auf breiten Gemeindestraßen könnten jedoch auch zu Gefahren durch Überholmanöver führen.

159 km/h in 30er-Zone

Tatsächlich scheinen sich viele Autofahrerinnen und Autofahrer in Österreich mit Geschwindigkeitsbegrenzungen schwerzutun. Eine 30 km/h-Beschränkung im Ortsgebiet wird von 72 Prozent der Pkw-Lenkerinnen und Pkw-Lenker überschritten. Das zeigen Daten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (Kfv), das Millionen Geschwindigkeitsmessungen an 230 Messstellen in ganz Österreich aus dem Jahr 2022 ausgewertet hat. Spitzengeschwindigkeit eines Pkws: 159 km/h in einer 30er-Zone.

65 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher halten laut einer vom ÖAMTC in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage eine generelle Absenkung auf Tempo 30 für eine schlechte oder sehr schlechte Idee. Mehr als 80 Prozent der Befragten beurteilen Tempo 50 im Ortsgebiet als angemessen.

Die Umfrage spiegelt auch die Haltung des ÖAMTC zu dem Thema wider. Eine Verkehrsberuhigung in direkter Nähe von Kindergärten und Schulen sei zwar grundsätzlich sinnvoll. "Den flächendeckenden Einsatz von Tempo 30 halten wir allerdings für aktionistisch", sagt Bernhard Wiesinger, Leiter der Interessenvertretung des ÖAMTC, in einer Aussendung. Die meisten Wohngebiete in Österreich liegen bereits in verkehrsberuhigten Zonen. In Graz gelte mit Ausnahme von Vorrangstraßen generell Tempo 30. In Wien und Salzburg seien bereits mehr als 70 Prozent der Straßen verkehrsberuhigt. Straßen, auf denen nach wie vor Tempo 50 gilt, seien überwiegend wichtige Hauptverbindungen sowie Strecken von Straßenbahn- und Buslinien.

Weniger Unfälle

Lina Mosshammer vom VCÖ kann Tempo 30 hingegen nur Positives abgewinnen: "Tempo 30 statt 50 halbiert den Anhalteweg und damit das Unfallrisiko", sagt sie. Das Tötungsrisiko bei Kollisionen sei bei Tempo 50 vier- bis fünfmal höher im Vergleich zu Tempo 30. Das Sichtfeld bei Autofahrerinnen und Autofahrer sei bei Tempo 30 deutlich erweitert, wodurch sie andere Verkehrsteilnehmer besser wahrnehmen. Tempo 30 führe auch zu einer geringeren Lärmbelästigung: Für das menschliche Ohr wirke Tempo 30 statt 50 wie eine Halbierung der Verkehrsmenge. Zudem führe Tempo 30 dazu, dass mehr Menschen zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind.

Es sind Vorteile, die auch Bradfield nach der Verkehrsberuhigung in Wales feststellte. 2021 passierten in Wales laut Bradfield mehr als die Hälfte der Unfälle auf Straßen mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Meilen pro Stunde (entspricht 50 km/h), in denen in vielen Fällen Fußgänger betroffen waren. Durch eine Begrenzung auf 30 km/h im Ortsgebiet erhoffe man sich Einsparungen von umgerechnet 100 Millionen Euro pro Jahr im Gesundheitssektor. Auch in Graz gingen nach Einführung der Tempolimits Unfälle mit Verletzten oder Todesopfern im Dreijahresschnitt um 25 Prozent zurück. An der Luftverschmutzung hat sich in beiden Fällen jedoch nichts geändert.

Zeitverlust

Ein Bedenken, das seither immer wieder geäußert wurde: die Zeit, die Autofahrerinnen und Autofahrer durch die Geschwindigkeitsbegrenzungen verlieren. "Es war bisher auch nicht so, dass jeder im Ortsgebiet 30 Meilen pro Stunde fahren konnte", sagt Bradfield. Die größten Zeitverluste gebe es nicht durch Geschwindigkeitsbegrenzungen, sondern durch Ampeln und Staus. Steigt durch die Tempolimits der Anteil jener Menschen, die mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind, sinke dadurch auch die Verkehrsbelastung – und der Verkehr laufe flüssiger.

In den nächsten Monaten wird im walisischen Parlament über die Petition diskutiert, die sich gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung einsetzt. "Das könnte dann noch interessant werden", sagt Bradfield. Es gebe jedoch kaum politischen Willen, an den Maßnahmen jetzt noch einmal etwas zu verändern. Ein Pilotprojekt, das seit 2021 in ausgewählten Orten in Wales laufe, habe zudem gezeigt, dass die Zahl der Autofahrerinnen und Autofahrer, die sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, von 45 Prozent zu Beginn des Projekts auf 64 Prozent gestiegen ist.

Auch Vorarlbergs Landeshauptstadt Bregenz hat vor rund einem Monat Tempo 30 im Ortsgebiet beschlossen. Bis Mitte des Jahres testet die Stadtregierung zudem ein Pilotprojekt mit Tempo 20 in zwei Zonen der Stadt. "Das Thema polarisiert sehr", sagt Cyril Brücker, Verkehrs- und Mobilitätsplaner der Stadt Bregenz. Einige Menschen würden etwa kritisieren, dass sie mit 20 km/h nicht einen steilen Hügel hinauffahren könnten. Im Winter sei das ohne Anlauf "sowieso unmöglich". Man werde das Pilotprojekt im Sommer deshalb noch einmal evaluieren. (Jakob Pallinger, 17.1.2024)