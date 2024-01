Manchester United bezahlt einen Teil des Gehaltes des 23-Jährigen, der bis Saisonende in der deutschen Bundesliga spielen wird

Jadon Sanchos Weg zeigt in die Bundesliga. REUTERS/PHIL NOBLE

Dortmund – Die Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund ist perfekt. Der englische Nationalspieler von Manchester United wechselt auf Leihbasis bis Sommer zum deutschen Fußball-Bundesligisten. Das bestätigten die Dortmunder am Donnerstag. Sancho steht in Manchester noch bis Juni 2026 unter Vertrag. Der Flügelspieler war bereits von 2017 bis 2021 für Dortmund im Einsatz. Einen Teil des Gehaltes des 23-Jährigen wird laut britischen Medien auch United übernehmen.

Die Engländer hatten 2021 rund 85 Millionen Euro Ablöse für Sancho ausgegeben. In der laufenden Saison kam der Offensivmann wegen Verwerfungen mit Trainer Erik ten Hag seit August nicht mehr zum Einsatz. "Jadon ist ein absoluter Unterschiedsspieler und ich freue mich, ihn bald wieder in Schwarzgelb zu sehen. Auch wenn er in den vergangenen Monaten keine Pflichtspiele absolviert hat, sind wir uns sicher, dass er sich schnell wieder bei uns einleben wird", meinte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl.

In Dortmund wird Sancho neuerlich Klubkollege von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer. Mit dem Mittelfeldmann aus der Steiermark hatte er bereits im vergangenen Frühjahr zusammengespielt, als dieser von Bayern München an United verliehen war. (APA, red, 11.1.2024)