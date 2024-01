Der "Krone"-"Kurier"-Verlag Mediaprint schließt bis Ende März 2024 einen Teil seiner Druckerei in St. Andrä im Lavanttal in Kärnten. 40 Beschäftigte seien von der Kürzung betroffen, lässt Österreichs größter Zeitungskonzern am Donnerstag verlauten. Man arbeite an einem Sozialplan für die Betroffenen.

Druckzentrum der Mediaprint in Kärnten. Adam Lettner/MediaPrint

"Notwendiger Schritt"

Der Medienkonzern begründet die Schließung einer Druckereilinie in Kärnten mit "Herausforderungen der Medienbranche und den veränderten Rahmenbedingungen", die weitere Kostensenkungen erforderten.

Ein Teil der 40 betroffenen Beschäftigten werde "durch natürliche Abgänge" abgebaut, wohl Pensionierungen. "Die Mediaprint-Geschäftsführung bedauert diesen notwendigen Schritt", hieß es in der Aussendung: "Die betroffenen Mitarbeitenden wurden persönlich informiert und unterstützende Maßnahmen eingeleitet. Gemeinsam mit dem Betriebsrat wird zurzeit ein Sozialplan erarbeitet."

Die Maßnahme dürfte den Personalstand in Kärnten etwa halbieren, der Druckstandort wird weiterbetrieben.

Die Mediaprint hat drei Druckstandorte in Österreich: Wien-Inzersdorf, Salzburg (zusammen mit den "Salzburger Nachrichten") und Kärnten. Der dominierende Player im Druckmarkt produziert neben den Eigentümern "Krone" und "Kurier" etwa auch "Heute", "Österreich/Oe24", den STANDARD und einen Teil der "Presse"-Auflage sowie "NÖN" und "BVZ". (fid, 11.1.2024)