Sie kommen aus der ganzen Welt, in Wien haben sie ihre Wahlheimat gefunden: die Viennese Ladies. Gerry Frank

Trotz aller Not konnte er bei diesem Gedanken ein Lächeln nicht unterdrücken.“ So war es für Gregor Samsa, der in Kafkas Erzählung Die Verwandlung eines Morgens als Käfer erwacht. Und so wird es auch Thomas Maurer bei der Lektüre ergangen sein. Denn: "Ist das denn nicht – auch – komisch, wenn einer in der Früh als Ungeziefer aufwacht und alle, ihn eingeschlossen, so lange wie möglich so tun, als wär nix?"

Für sein neues Bühnenprogramm Maurer.Kafka.Komisch am 26. Jänner wirft der gelernte Buchhändler einen humorvollen Blick auf den "traurigtristen" Autor – der in einem Brief an seine Verlobte selbst schreibt: "Ich kann auch lachen, Felice!" – und geht der grotesken Komik in dessen Werken auf die Spur.

Die kabarettistische Lesung anlässlich des Kafka-Jahres zum 100. Todestag des Schriftstellers ist Teil des Frühjahrsprogramms der Bühne im Hof, das von Comedy bis Konzert breitgefächerte Kleinkunst bietet.

Wir beruhigen uns

Alles schon dagewesen, so heißt am 23. Februar ein Abend über Das Jahr 1934 im Brennglas des Kabaretts im Gedenken an die Wiener Kabarettbühne ABC. Von 1934 bis 1938 galt das im neunten Bezirk ansässige Theater als politisch schärfste Kleinkunstbühne der Stadt.

Dann musste ABC schließen, und ihre Stars wie Cissy Kraner, Hugo Wiener oder Josef Meinrad flohen wenn möglich ins Exil. Jetzt, 90 Jahre später, lesen Magda Leeb, Karola Niederhuber, Clemens Maria Schreiner und Gregor Seberg Texte u. a. von Jura Soyfer. Die Grundidee für den Abend hatte Alexander Hauer, künstlerischer Leiter der Bühne im Hof, der Soyfer als seinen Lieblingskabarettautor bezeichnet. Alle Texte stammen aus dem Eröffnungsprogramm der ABC-Bühne, das schon 1934 – immer unheimlich aktuell – den Titel trug: Alles schon dagewesen.

Bei so viel brisanter Komik kommt Abdelkarim mit seinem neuen Comedy-Programm Wir beruhigen uns am 4. Februar gerade recht. Mit seinen persönlichen und absurden Geschichten kämpft der deutsch-marokkanische Komiker gegen die Überforderung in der Welt an. Abdelkarim ist nicht nur seit seinem ersten Soloprogramm Zwischen Ghetto und Germanen bekannt, sondern auch durch diverse Fernsehauftritte, etwa in der Heute-Show. Sich selbst nicht allzu ernst nehmen und mehr mit- als übereinander reden, das ist seine Devise.

Brisante Komik

Ein Miteinander zelebrieren auch musikalische Programmpunkte der Bühne im Hof. Als zwölf weibliche Apostel präsentieren sich die Viennese Ladies auf ihrem ersten Album, das 14 Eigenkompositionen umfasst. Davor ging das weibliche Orchester, das jeweils zur Hälfte aus Sängerinnen und Musikerinnen besteht, mit einer Tributshow für die Sängerin Etta James auf Tour und tritt in reduzierter Formation auch als Gospel-Group auf.

Ihr Album Enlightenment, das den Titel für den Auftritt an der Bühne im Hof hergibt (27. Jänner), vereint Soul, Rhythm und Blues. Betty Semper, Kim Cooper oder N!ddl gehören zu den Viennese Ladies, die aus der ganzen Welt stammen, aber in Wien ihre Wahlheimat gefunden haben.

Multikulturell ist auch das Quartett MoZuluArt. Erkennen Sie das Wortspiel? Traditionelle afrikanische Zulu-Klänge verbinden sich mit klassischer Musik wie jener von Mozart. Die befreundeten Sänger Vusa, Ramadu und Blessings stammen aus Simbabwe und treten schon lange als das A-cappella-Trio Insingizi auf. Bei einem Zusammentreffen mit dem Pianisten Roland Guggenbichler entstand die Idee der Fusion. In der Bühne im Hof am 31. Jänner wird MoZuluArt vom Ambassade Streichquartett begleitet.

Stimmen starker Frauen

Im Jahr 2018 initiierte die Sängerin Virginia Ernst erstmals rund um den Weltfrauentag ein Konzert mit dem Titel #weare Starke Stimmen – Starke Frauen. Geprägt von ihren ­Erfahrungen im Profisport als Eis­hockeyspielerin, wollte sie so auf die Gleichberechtigung von Frauen aufmerksam machen.

Mittlerweile hat sich der Konzertabend auf ganz Österreich ausgeweitet, präsentiert wird er von Moderatorinnen und Moderatoren des jeweiligen Bundeslandes. 2024 ist erstmals Niederösterreich dabei, in die Bühne im Hof lädt die Liedermacherin Sigrid Horn mit dem Streichquartett Das Nest, mit dem sie sich für ihr neues Album zusammengeschlossen hat.

Irgendwo zwischen Mostviertler und Wiener Dialekt siedelt sich der Gesang an, den Horn mit Ukulele und Klavier begleitet. Neben ihrem dritten Album Nest präsentiert sie am 13. März auch Virgina Ernst, The Schick Sisters und die Poxrucker Sisters auf der Bühne. (Katharina Stöger, 12.1.2024)