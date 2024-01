Nach sechs Super-Bowl-Titeln kam sein Team in der abgelaufenen Saison nur noch auf vier Siege

Ab er sich freut oder ärgert, war ihm selten anzusehen: Bill Belichick war über 24 Jahre Head Coach der New England Patriots. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MADDI

Foxborough (Massachusetts) – Die wohl größte Trainerära der National Football League (NFL) steht vor ihrem Ende. Laut übereinstimmenden Medienberichten vom Donnerstag haben sich die New England Patriots und ihr früherer Erfolgscoach Bill Belichick nach 24 Jahren auf das Ende ihrer Zusammenarbeit geeinigt. Der 71-Jährige hatte die Patriots um Ausnahmequarterback Tom Brady zu sechs Super-Bowl-Titeln geführt. Die Entscheidung zur Trennung sei in dieser Woche gefallen, berichtete unter anderem ESPN.

Achtmal standen die Patriots unter Belichick im NFL-Finale, die sechs Titel für einen Trainer sind Rekord. Seit Bradys Abschied zu den Tampa Bay Buccaneers im Jahr 2020 läuft es für das Team aus Massachusetts aber nicht mehr wirklich rund. Lediglich ein Play-off-Spiel haben die Patriots seither bestritten - und klar verloren. Die abgelaufene Saison markierte mit einer Bilanz von 4:13 Siegen die schlechteste in Belichicks Karriere als Chefcoach. Der 71-Jährige hätte bei den Patriots eigentlich noch ein Jahr Vertrag. Laut ESPN-Angaben will ihm die Franchise für die Zukunft aber keine Steine in den Weg legen.

Die Entscheidung zur Trennung sei diese Woche in zahlreichen Gesprächen mit Clubbesitzer Robert Kraft gefallen. Belichicks Aus ist bereits die dritte große Ära im US-Football, die binnen weniger Tage zu Ende geht - nach jener von Pete Carroll bei den Seattle Seahawks und jener von Nick Saban beim College Alabama. Letzterer gilt als bester College-Trainer der Geschichte und enger Belichick-Freund. (APA, red, 11.1.2024)