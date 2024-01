Ein Paar steht vor einem riesigen Propagandaschriftzug in der südöstlichen chinesischen Provinz Fujian mit der Aufschrift "Ein Land - Zwei Systeme - Vereinigt China", der von der taiwanesischen Insel Kinmen aus zu sehen ist. AFP/GREG BAKER

Die Politik der USA gegenüber Taiwan ist seit vielen Jahrzehnten von Ambivalenz geprägt. Einerseits ist die Supermacht der engste Verbündete des von China bedrohten Inselstaats, rüstet dessen Militär mit modernen Waffen aus und pflegt vor allem seit der Demokratisierung in den 1990er-Jahren enge politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Beziehungen zu Taiwan.

Allerdings hat Washington 1978 seine Botschaft in Taipeh geschlossen, als die Volksrepublik China völkerrechtlich anerkannt wurde. Denn da beide sich als legitimer Vertreter von Gesamtchina sehen, kann es nur zu einem der beiden volle diplomatische Beziehungen geben. Auch vor einer formalen militärischen Beistandsgarantie schrecken die USA zurück, vor allem, weil sie fürchten, der Regierung in Taiwan damit einen Anreiz zu geben, sich für unabhängig zu erklären. Denn das würde Peking zu einem Militärschlag verleiten und die USA dann in einen heißen Krieg in Ostasien verwickeln. Als "strategische Ambiguität" wird diese Doktrin bezeichnet.

Dieser Spagat hat jahrzehntelang gut funktioniert. Die wachsenden Spannungen mit China in den vergangenen Jahren machen das allerdings deutlich schwieriger. Einerseits wird Taiwan von Chinas Staatschef Xi Jinping zunehmend bedroht, was eine deutlichere Haltung der USA nahelegt. Andererseits sinkt in Washington, bei Demokraten und Republikanern, die Bereitschaft, auf die ausgeprägten Befindlichkeiten in Peking Rücksicht zu nehmen.

Wenn China ohnehin auf jede noch so kleine Geste allergisch reagiert, dann kann man ja gleich voll Farbe bekennen, tönt es immer öfter aus Washington. Dies nicht zu tun, könnte Xi erst recht zu einem Angriff verleiten. Zum Ärger von Diplomaten haben sich sowohl Donald Trump als auch Joe Biden in diesem Geist mehrmals dazu hinreißen lassen, eine militärische Intervention bei einem Überfall auf die Insel zuzusagen.

Ein neuerlicher Wahlsieg der unabhängigkeitsfreundlichen DPP am Samstag könnte den Druck, mit Peking auf Konfrontationskurs zu gehen, noch verstärken. Doch das wäre ein Fehler. Taiwan mag eine Zeitbombe sein, aber eine, bei der alle Seiten Interesse haben, sie nicht losgehen zu lassen. Es gibt in Peking ohnehin kaum Zweifel daran, dass die USA im Ernstfall auf der Seite Taipehs eingreifen würden. Dies den Kommunisten noch unter die Nase zu reiben ist nutzlos und gefährlich. Mit der seit Jahrzehnten gepflegten Ambivalenz ist bisher jeder gut gefahren. (Eric Frey, 12.1.2024)