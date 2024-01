Mitglieder einer Ehrengarde senken die Nationalflagge während der täglichen Flaggenzeremonie vor der Chiang Kai-shek-Gedenkhalle in Taipeh. AP/Ng Han Guan

Chiang Kai-shek, Gründer der Republik China, der 1949 nach Taiwan fliehen musste, verstarb dort im Jahr 1975. Damals waren die Hoffnungen noch intakt, doch noch irgendwann Festlandchina zurückzuerobern. Gemäß seinem Willen wurde der Diktator daher nicht begraben, sondern bloß aufgebahrt: Wo man gegraben liegt, ist man zu Hause, lautet der chinesische Glaube.

Bis heute ist sein Leichnam in dem idyllischen Ort Cihu am Fuße des taiwanischen Zentralgebirges aufgebahrt. Und neben dem Mausoleum tummeln sich mittlerweile fast 200 überlebensgroße Statuen des umstrittenen Politikers. Denn seit der Demokratisierung haben sich immer mehr Gemeinden der Statuen des verhassten Diktators entledigt. Kaum ein anderer Ort macht die umkämpfte Geschichte Taiwans deutlicher als Cihu: verlorene Heimat auf der einen Seite, verhasster Personenkult auf der anderen – und mittendrin eine Insel auf Identitätssuche. So wurde Anfang der Nullerjahre sogar ein Grab für Chiang auf einem Militärfriedhof in den Hügeln über Taipeh bereitgestellt, um das Kapitel endlich zu schließen. Doch bisher blieb es leer. (Anna Sawerthal, 12.1.2024)