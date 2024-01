Ägyptens Hoffnung heißt Mohamed Salah, im Nationalteam war ihm ein großer Erfolg bisher verwehrt. IMAGO/Ahmed Gomaa

Hierzulande beenden die Bundesligaklubs gerade erst ihren Winterschlaf, in Europas Topligen rollt der Ball sowieso fast pausenlos – doch wirklich spannend ist der Fußball in den kommenden Wochen in Afrika und Asien. Die Asienmeisterschaft hebt schon heute, Freitag, an, der Afrika-Cup beginnt am Samstag.

Frage: Wo wird gespielt?

Antwort: Die Asienmeisterschaft hätte schon vergangenen Sommer in China stattfinden sollen, ein Jahr zuvor überlegte sich der Ausrichter das wegen der Corona-Pandemie anders. Katar sprang mit sieben der WM-Stadien und zwei kleineren Arenen ein. Die Elfenbeinküste hätte ursprünglich den Afrika-Cup 2021 ausrichten sollen, aufgrund anderer Verschiebungen sollten die Ivorer im Juni und Juli 2023 an der Reihe sein. Wegen der westafrikanischen Regenzeit wurde das Turnier auf den Winter verschoben.

Frage: Wie funktioniert der Modus?

Antwort: Seit 2019 werden auch die asiatischen und afrikanischen Kontinentalturniere analog zur EM in sechs Vierergruppen ausgetragen. Die Top zwei und die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Achtelfinale.

Frage: Wer sind die Favoriten?

Antwort: In Asien führt kein Weg an Japan vorbei. Der Rekordsieger (vier Titel) war zuletzt in Topform, im Herbst gewannen die "Samurai Blue" Testspiele gegen Deutschland, Peru und Kanada jeweils 4:1. Herausforderer sind Südkorea, Australien, der Iran, Saudi-Arabien und Katar; ein anderer Sieger wäre eine Sensation. In Afrika gibt es keine so klare Nummer eins, die Buchmacher sehen WM-Halbfinalist Marokko hauchzart vorn. Zuzutrauen ist der Titel auch vielen anderen, beispielsweise dem Senegal, Algerien, der Elfenbeinküste oder Ägypten.

Mit Japan hat bei der WM bereits Deutschland schlechte Erfahrungen gemacht. IMAGO/Yoshio Tsunoda

Frage: Wer sind die interessanten Außenseiter?

Antwort: Da gäbe es zum Beispiel Tadschikistan. Mit Trainerweltenbummler Petar Segrt (hier im STANDARD-Interview) qualifizierten sich die Zentralasiaten erstmals für einen Asien-Cup, in Gruppe A treffen sie auf Katar, China und den Libanon. Mit Hongkong (Nr. 147) und Indonesien (Nr. 149) sind Teams aus den noch weiter hinten liegenden Regionen der Weltrangliste dabei. In Afrika gibt es keinen Debütanten, die Weltrangliste spuckt Gambia (126.) als schwächsten Teilnehmer aus.

Frage: Was wird abseits des Spielfelds Thema sein?

Antwort: Palästina. Die palästinensische Flagge war schon bei der WM 2022 sehr oft zu sehen, nun kickt der Staat selbst mit und trifft in Gruppe C auf den Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate und Hongkong. Gastgeber Katar nutzt den Fußball auch, um sich als Vertreter und Verbinder der islamischen Welt zu gerieren, da passt das Thema bestens. Auch beim Afrika-Cup werden Teams und Fans überwiegend muslimischer Länder wohl Solidarität mit Palästina zeigen.

Frage: Gab es schon außergewöhnliche Vorkommnisse?

Antwort: Gambias Anreise zu dem Turnier verlief traumatisch. Im Flugzeug der Mannschaft kam es zu einem Druck- und Sauerstoffverlust, der Pilot musste umdrehen und notlanden. Die Maschine war ein Flugzeug der Air Cote d’Ivoire, der offiziellen Fluglinie des Turniers. Im Passagierraum seien alle schnell eingeschlafen, berichtete Trainer Tom Saintfiet: "Wenn wir noch eine halbe Stunde geflogen wären, wären wir alle tot gewesen." Auch LASK-Mittelfeldspieler Ebrima Darboe war an Bord.

Frage: Ist noch jemand aus Österreichs Bundesliga beteiligt?

Antwort: Salzburg hat drei Legionäre beim Afrika-Cup: Karim Konaté stürmt für die Elfenbeinküste, Sekou Koita und Dorgeles Nene kicken mit Sturms Amadou Dante für Mali. Außerdem ist Sturms Bryan Teixeira für die Kapverden dabei. Beim Asien-Cup kicken keine Bundesliga-Importe, dafür sitzt Andreas Herzog als Klinsmann-Co auf Südkoreas Trainerbank. Verflossene Kicker gibt es bei beiden Turnieren in Hülle und Fülle, von kürzlich abgewanderten wie Ex-LASK-Stürmer Keito Nakamura (Japan) bis zu zahllosen Ex-Salzburgern wie Sadio Mané (Senegal).

Karim Konaté (r.) lief seiner Form im Herbst hinterher, beim Nationalteam kämpft er unter anderem mit seinem Ex-Liefering-Teamkollegen Oumar Diakité (Stade Reims) und BVB-Stürmer Sebastien Haller um einen Platz als Stürmer. AFP/SIA KAMBOU

Frage: Wer sind die Stars?

Antwort: Beim Afrika-Cup sind zuallererst drei Offensivspieler zu nennen: Victor Osimhen, Nigeria-Stürmer und Afrikas Spieler des Jahres, sowie Mané, der das Finale des vergangenen Afrika-Cups mit seinem Tor im Elferschießen entschied, und der Ägypter Salah, der damals der große Verlierer war. Beim Asien-Cup sind Japans Takefusa Kubo (Real Sociedad) und Südkoreas Min-jae Kim (Bayern) die wertvollsten Spieler.

Frage: In den internationalen Topligen wird im Winter durchgespielt. Wem fehlen die meisten Stars?

Antwort: Besonders betroffen ist Bayer Leverkusen, dessen nigerianischer Stürmerstar Victor Boniface nach einer Verletzung in der Vorbereitung bis April ausfällt. Zudem musste der deutsche Tabellenführer sein Innenverteidiger-Duo Edmond Tapsoba und Odilon Kossounou abstellen. In der Premier League vermisst Leader Liverpool Salah und Wataru Endo, Manchester City fehlen dagegen keine Spieler. (Martin Schauhuber, 12.1.2024)