In einem umfassenden wissenschaftlichen Projekt haben dänische Forscherinnen und Forscher ein KI-Modell trainiert, das auf Basis von demografischen Daten und bisherigen Ereignissen im Lebenslauf künftige Lebensereignisse hervorsagen kann – inklusive der Prognose, ob eine Person innerhalb der kommenden vier Jahre stirbt.

Außerdem: Rund ein Jahr nach der letzten großen Entlassungswelle steht bei Google jetzt die nächste an. Und dieses Mal trifft es dabei vor allem die Hardwareentwicklung, das noch dazu in einem Bereich, in dem andere Hersteller gerade große neue Schritte vornehmen. Zudem gibt es prominente Abgänge.

Neues KI-Modell kann Lebensereignisse und den Tod vorhersagen

Google entlässt rund 1.000 Entwickler vor allem aus Hardwaresparte, Fitbit-Gründer gehen

Heller, schneller – und durchsichtiger? Die großen Fernseher-Trends 2024

Google droht EU-Niederlage wegen Preisvergleichsdienst

Carsharing-Konto geknackt: Jugendliche fuhren mit Tesla durch Wien

Strengere Regeln für Influencer in Italien

KI findet neues Material, das die Verwendung von Lithium in Akkus drastisch reduziert