Je jünger, desto reisefreudiger sind Österreicherinnen und Österreicher, im Winter und auch im Sommer. Getty Images

Der Reisebranche scheint die Teuerung nichts anhaben zu können. Zumindest was die Landsleute in Österreich betrifft, wollen diese im aktuellen Jahr, Kurz- und Haupturlaube zusammengerechnet, eine etwas längere Auszeit nehmen und haben vor, dafür auch mehr Geld lockerzumachen. Das geht aus einer Umfrage hervor, die das Meinungsforschungsinstitut Marketagent im Auftrag von Ruefa, Österreichs größter Reisebürogruppe, durchgeführt hat.

Sukkus der Erhebung, die mit denselben Fragestellungen seit 2013 durchgeführt wird: Österreicher und Österreicherinnen wollen im laufenden Jahr durchschnittlich 19 Tage Urlaub machen, einen Tag länger als 2023 und zwei Tage mehr als noch 2022. Der Haupturlaub soll acht bis 14 Tage dauern.

1882 Euro Ausgaben pro Person

Mit durchschnittlich 1882 Euro pro Person ist das Urlaubsbudget um zehn Prozent oder 185 Euro größer als im Jahr davor. Bei Ruefa erklärt man den Anstieg einerseits mit der gestiegenen Inflation. Die potenziellen Urlauber wüssten über die gestiegenen Preise Bescheid und würden das in ihre Kalkulation einbeziehen. Andererseits seien trotz der Preissensibilität auch die Ansprüche vieler Urlaubshungriger gestiegen.

Die Umfrage, die zwischen 13. und 23. November 2023 unter 1564 repräsentativ ausgewählten Personen, die älter als 18 Jahre sind, durchgeführt wurde, bilde die Realität sehr gut ab, sagte Michele Fanton, der mit Birgit Wallner die neue Doppelspitze der Ruefa-Geschäftsführung bildet. Aufgrund der langjährigen Datenreihe wisse man, dass es zwischen den geäußerten Urlaubsabsichten und den tatsächlich gemachten Urlauben de facto wenige Abweichungen gibt.

Die Reiselust sei ungebrochen, sagte Wallner bei der Vorstellung des Ruefa-Reisekompasses am Donnerstag. Neun von zehn Österreichern und Österreicherinnen planten heuer mindestens einen Urlaub, der zumindest eine Übernachtung umfasse. Damit gelinge die Anknüpfung an das Vor-Corona-Niveau.

Schnee und Strand

"Tendenziell zeigt sich: Je jünger, desto lieber ist jemand unterwegs", sagte Wallner. Sie hat zusätzlich zu ihrer Funktion bei Ruefa Anfang des Jahres die Nachfolge von Helga Freund als Vorstandsdirektorin der Verkehrsbüro-Gruppe angetreten, die unter anderem für das nationale wie internationale Reisegeschäft zuständig ist.

Österreich steht als Reiseland auch bei Inländern weiter hoch im Kurs. 69 Prozent geben an, dass sie heuer zumindest einen "Heimaturlaub" machen wollten. Spitzenreiter unter den Bundesländern ist einmal mehr die Steiermark. 30 Prozent geben an, dass es sie im Urlaub dorthin zieht. Kärnten (24 Prozent), Salzburg (21 Prozent) und Tirol (15 Prozent) folgen auf den Plätzen.

Top-Reiseziele Italien, USA

Jahr für Jahr locken aber auch die Strände. Die Hälfte der Befragten zieht einen Bade- bzw. Strandurlaub allen anderen Urlaubsformen vor.

Zu den Top-Reisezielen 2024 gehören bei den Autodestinationen Italien (32 Prozent) und Kroatien (26 Prozent). Stark aufgeholt hat Deutschland, das mit 18 Prozent Nennungen an dritter Stelle liegt. Hier dürfte die Fußball-Europameisterschaft zwischen 14. Juni und 14. Juli der Haupttreiber sein.

Auf der Fernstrecke sind die USA mit 16 Prozent die Nummer eins, gefolgt von Thailand (elf Prozent) und den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Dubai als Hotspot (neun Prozent). Auf den Plätzen folgen die Malediven, Japan und Indonesien.

Im Winter sind Fernreisen nach wie vor Minderheitenprogramm. Skifahren steht in der kalten Jahreszeit unverändert hoch im Kurs, und Österreich gibt den Takt vor.

Market-Umfrage

Laut einer vom Linzer Market-Institut im Auftrag der Sparte Tourismus in der Wirtschaftskammer Österreich durchgeführten Erhebung orten 56 Prozent der repräsentativ befragten 500 Personen Österreich unter den top drei Winterurlaubsdestinationen. Die Stimmungslage in den Betrieben sei deutlich besser als noch vor einem Jahr. Besser als erwartet seien auch die Antworten auf die Frage ausgefallen, wie es um die Zufriedenheit der Beschäftigten bestellt ist: "Ein knappes Fünftel ist äußerst zufrieden, zwei Drittel sind sehr zufrieden und ein Drittel ist zumindest zufrieden", sagt David Pfarrhofer vom Market-Institut. Damit liege der Tourismus in etwa gleichauf mit anderen Branchen, was die Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz betrifft.

Nach dem starken Gästeaufkommen zu Weihnachten und Neujahr ist Spartenobmann Robert Seeber optimistisch, was die verbleibenden Wintermonate betrifft. Die Semesterferien jedenfalls seien "erfreulich gut gebucht", sagt er. (Günther Strobl, 12.1.2024)