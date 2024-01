Jetzt anhören: Herbert Kickl und seine Freiheitlichen sind auf Erfolgskurs. Ebenso geht es anderen Parteien in ganz Europa. Was sie verbindet – und spaltet

Rechte Parteien sind in Europa auf dem Vormarsch. In Österreich führt die FPÖ die Umfragen an. Und Herbert Kickl will Bundeskanzler werden.

Aber in anderen Ländern sieht es ähnlich aus – egal ob in Frankreich, den Niederlanden oder Italien. Immer mehr rechte Parteien feiern Wahlerfolge. Oder sind bereits in der Regierung ihres Landes.

Doch das reicht ihnen nicht. Sie wollen Macht über die Europäische Union. Um sie zu verändern. Stichwort: Festung Europa.

In dieser Folge von "Inside Austria" stellen wir die Frage, was die FPÖ mit anderen Parteien in Europa verbindet. Und was sie spaltet. Wir schauen uns an, welche gemeinsamen Ziele sie verfolgen. Und wie sie diese erreichen wollen. (red, 13.1.2024)

In dieser Folge zu hören: Thomas Mayer (Europa-Korrespondent, DER STANDARD), Hans Rauscher (Kolumnist, DER STANDARD) und Fabian Schmid (Leitender Redakteur Investigativ, DER STANDARD); Moderation: Lucia Heisterkamp und Tobias Holub; Skript: Lucia Heisterkamp, Antonia Rauth und Tobias Holub; Redigat: Yasemin Yüksel und Zsolt Wilhelm; Produktion: Christoph Neuwirth