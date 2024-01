Microsoft hat Apple vorübergehend als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt überholt. Der Erfolg der Investitionen des Software-Konzerns in den ChatGPT-Hersteller OpenAI trieb seinen Börsenwert am Donnerstag um zwei Prozent auf 2,903 Billionen Dollar. Apple hatte zur gleichen Zeit eine Marktkapitalisierung von 2,871 Billionen Dollar.

Boom

"Es war unvermeidlich, dass Microsoft Apple überholen würde", sagte Gil Luria, Analyst beim Vermögensverwalter D.A. Davidson. Der von Bill Gates gegründete Konzern wachse schneller und sei besser in der Lage, vom Boom um die Künstliche Intelligenz (KI) zu profitieren. Microsoft integrierte die Technologie von OpenAI im vergangenen Jahr in seine sämtliche Produktivitätssoftware, was zu einem Aufschwung in seinem Geschäft beigetragen hat. Die schwache Nachfrage im kriselnden China setzt Apple indes zunehmend zu. Die Aktien des iPhone-Herstellers sind mit einem Minus von 3,3 Prozent seit Monatsbeginn ins Jahr gestartet. "China könnte die Performance von Apple über mehrere Jahre belasten", schrieben die Experten des Brokerhauses Redburn Atlantic.

FILE PHOTO: Microsoft logo is seen on the smartphone in front of displayed Apple logo in this illustration taken, July 26, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo REUTERS/DADO RUVIC

Die Apple-Aktien schlossen das vergangene Jahr mit einem Gewinn von 48 Prozent ab. Microsoft kletterten im selben Zeitraum um 57 Prozent. (Reuters, 12.1.2024)