Belgierinnen voran, die Kür folgt am Samstag. EM-Gold bei den Paaren geht an Beccari/Guarise aus Italien

Olga Mikutina mit einer starken Performance. AFP/DANIEL MIHAILESCU

Kaunas - Olga Mikutina geht bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften im litauischen Kaunas als Fünfte in die Kür. Österreichs Staatsmeisterin schrieb im Kurzprogramm der Frauen am Donnerstag ihre Saisonbestleistung von 63,71 Punkten an. In der Kür am Samstag (12.00 Uhr) gehen 24 Läuferinnen an den Start. Auf Goldkurs liegt die Belgierin Loena Hendrickx. Die EM-Zweite des vergangenen Jahres bekam 74,66 Punkte und führt vor der ebenfalls aus Belgien kommenden Nina Pinzarrone (69,70).

Dritte ist die georgische Vorjahressiegerin Anastassia Gubanowa (68,96). Mikutina war in Espoo 2023 nach dem Kurzprogramm Vierte, fiel in der Kür aber noch auf den zwölften Platz zurück. Die 20-jährige Vorarlbergerin nimmt in Litauen deshalb erneut das erste Top-Ten-Ergebnis im Rahmen einer EM ins Visier.

EM-Gold in der Kür der Paare holten sich die Italiener Lucrezia Beccari und Matteo Guarise mit 199,19 Punkten vor Anastasija Metelkina/Luka Berulawa aus Georgien (196,14). Dritte wurden mit Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (195,68) ein weiteres Duo aus Italien. Die Österreicher Sophia Schaller/Livio Mayr hatten die Kür der besten 16 verpasst. (APA; 12.1.1024)