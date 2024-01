Julia Roberts ist der aktuelle Cover-Star der britischen "Vogue". APA/AFP/VALERIE MACON

US-Schauspielerin Julia Roberts hätte beinahe nicht in "Notting Hill" mitgespielt. Darin eine Hollywood-Schauspielerin zu spielen war "eines der schwierigsten Dinge, die ich je machen musste", sagte sie in einem Gespräch der britischen "Vogue". "Ich habe mich so unwohl gefühlt!"

Der 56-jährigen Schauspielerin ist der Titel der Februar-Ausgabe des Magazins sowie eine mehrseitige Modestrecke gewidmet. Das Gespräch führte der "Notting Hill"-Drehbuchautor Richard Curtis "spät abends in einer Suite im Claridge’s Hotel in London."

Rolle fast nicht angenommen

In "Notting Hill", der romantischen Komödie aus dem Jahr 1999 spielt Roberts eine bekannte Schauspielerin, die sich in einen Buchladen-Besitzer, gespielt von Hugh Grant, verliebt. "Ich meine, wir haben so oft darüber geredet, aber ich hätte die Rolle fast nicht angenommen, weil sie einfach - sie war einfach so unangenehm", sagte Roberts zu Curtis. "Ich wusste nicht einmal, wie ich diese Person spiele."

Weil sie die Kleidung für ihre Filmstar-Rolle eigenen Worten zufolge "verabscheute", trug Roberts in der ikonischen Szene, in der ihre Figur dem Buchverkäufer erklärt, "nur ein Mädchen" zu sein, ihre eigenen Sachen. Dafür habe sie an dem Morgen ihren Fahrer zurück in ihre Wohnung geschickt.

Richard Curtis, Regisseur von "Bridget Jones" und Drehbuchautor von "Notting Hill" hat in der Vergangenheit seinem Bedauern über Bodyshaming und fehlende Diversität in diesen Filmen Ausdruck verliehen.

Die britische "Vogue" nutzt außerdem die Gelegenheit und lässt Julia Roberts ihre ikonischsten Looks der vergangenen Jahrzehnte kommentieren. Ihren grauen Anzug aus der Männerabteilung von Giorgio Armani, den sie 1990 bei den Golden Globes trug, besäße sie noch, erklärt der Hollywood-Star darin. (Apa, red, 12.1.2024)