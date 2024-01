Einigen Goffin-Kakadus schmeckt Zwieback offenbar aufgeweicht besser. Maria Grover/Getty Images/iStockphoto

Als Indiz für Intelligenz zählt, wenn eine Spezies besondere Maßnahmen trifft, um ihr Essen zuzubereiten. In der Entwicklung des Menschen stellte das Kochen etwa einen wichtigen Schritt dar, um an sonst schwer zugängliche Nährstoffe zu gelangen. Eine aktuelle Studie über Goffin-Kakadus zeigt, dass manche dieser Vögel ebenfalls offenbar Wert auf eine spezielle "Zubereitung" legen, wie sich am Beispiel von Zwieback zeigt – zugegeben kein natürlich vorkommendes Nahrungsmittel. Ein Wiener Forschungsteam beobachtete, wie in Gefangenschaft gehaltene Goffin-Kakadus Zwieback in Wasser einweichten, bevor sie ihn fraßen. Dies dokumentieren sie im Fachjournal "Biology Letters".

Schon frühere Untersuchungen haben auf besondere Fähigkeiten von Goffin-Kakadus hingewiesen, etwa was den Werkzeuggebrauch angeht. Einige der Vögel sind in der Lage, durch Hilfsmittel Rätsel zu lösen, um an Nahrung zu gelangen. Dabei dürften sie mehrere Werkzeugteile als "Set" verstehen und dieses nutzen, um an das Lieblingsfutter – Cashewnüsse – zu gelangen. Seit Jahren untersucht die Biologin Alice Auersperg vom Messerli-Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien an dem von ihr geleiteten Goffin Lab Goldegg die Entwicklung von Spielverhalten, Innovation, technischer Kognition und Werkzeuggebrauch vor allem bei Goffin-Kakadus.

Bekannt von anderen Spezies

Bei der Fütterung der Tiere entdeckten die Fachleute um Auersperg zufällig, dass einige ihrer Kakadus Zwiebackstücke, die Teil ihrer Futterration sind, zu Wasserbehältern trugen und dort einige Zeit einweichten, bevor sie sie verzehrten. Gemeinsam mit Jeroen Zewald untersuchte Auersperg dieses Verhalten systematisch.

Captive Goffin's cockatoos found to dunk hard bread to improve its texture

Das Eintauchen von Futter in Wasser wurde bereits bei mehreren Tierarten in freier Wildbahn dokumentiert, etwa bei Waschbären, aber auch bei verschiedenen Vogelarten. Dafür seien bisher mehrere Gründe vorgeschlagen worden, zum Beispiel um Schmutz vom Futter abzuwaschen, um den Geschmack, etwa mit Salzwasser, zu verbessern, um Beute zu ertränken, um Flüssigkeit wie mit einem Schwamm zu transportieren oder um die Konsistenz des Futters zu verbessern und somit die Nahrungsaufnahme zu erleichtern, schreiben die Wissenschafterinnen und Wissenschafter in ihrer Arbeit.

Sie beobachteten die Vögel über einen Zeitraum von zwölf Tagen in den ersten 15 Minuten, nachdem sie ihre Mittagsration erhalten hatten. Diese bestand aus Zwieback, Trockenfrüchten, Cornflakes, verschiedenen Samen und Vogelpellets. Die Forschenden stellten fest, dass sieben der 18 Vögel im Käfig aktiv Futter zu einer Wasserschale transportierten und es eintauchten. Dabei handelte es sich fast immer um Zwieback, einige wenige Male waren es auch getrocknete Bananen- und Kokoschips. Andere Futterarten wie Apfelstücke, getrocknete Beeren, Samen oder Pellets wurden während der Beobachtungen nie eingeweicht.

Nicht "arttypisch"

Die Vögel ließen die Zwiebackstücke im Schnitt 23 Sekunden lang im Wasser – also lange genug, um sie aufzuweichen. Einige der Vögel unternahmen dabei relativ große Anstrengungen, um das Gebäck vor dem Verzehr einzuweichen. So kletterten sie auf Leitern und mussten Gegenstände aus dem Weg räumen, um zur Wasserschale zu gelangen. "Der Transportaufwand und die Wartezeiten, während die Nahrung im Wasser aufweicht, deutet darauf hin, dass sie (die Kakadus, Anm.) bereit sind, viel Zeit zu investieren, um ein eingeweichtes Zwiebackstück mit höherer Qualität in der Konsistenz zuzubereiten", schreiben die Fachleute in der Arbeit.

Das Verhalten beschränkte sich auf sieben der 18 Goffin-Kakadus, sei also nicht typisch für die Art. Auch bei wildlebenden Kakadus sei dieses Verhalten bisher nicht beobachtet worden. Die Fachleute halten es deshalb für wahrscheinlich, dass es sich "um eine Innovation bei der Nahrungssuche handelt". Es könne aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass die sieben Vögel einfach eingeweichte Nahrung bevorzugen, während die übrigen Tiere lieber trockenes Futter essen. Dies ist jedenfalls auch beim Menschen zu beobachten – nicht nur beim Eintauchen von Keksen in Tee. (APA, red, 12.1.2024)