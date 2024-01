Geht über den großen Teich: Hannes Wolf. IMAGO/Revierfoto

Mönchengladbach/New York - Hannes Wolf verlässt nach dreieinhalb Saisonen Borussia Mönchengladbach. Der ursprünglich bis Sommer laufende Vertrag des Offensivspielers beim deutschen Fußball-Bundesligisten ist vorzeitig aufgelöst worden, der 24-Jährige will seine Karriere bei New York City FC in der Major League Soccer fortsetzen. Das gab sein Berater Antonio Baotic gegenüber der WAZ bekannt. Wolf soll nach erfolgreichem Medizincheck in New York am Samstag einen Vierjahresvertrag unterschreiben.

Der Steirer war im Sommer 2019 von Red Bull Salzburg um 12 Millionen Euro zu RB Leipzig gewechselt und zog im Sommer 2020 zunächst leihweise und später um 9,5 Mio. Euro Ablöse fix nach Mönchengladbach weiter. Bei der Borussia konnte sich der Steirer aber nicht wie erhofft durchsetzen. Wolf kam nur auf 69 Pflichtspiele (fünf Tore, drei Assists), wurde für die Frühjahrssaison 2022 an den englischen Zweitligisten Swansea City verliehen und spielte zuletzt unter Trainer Gerardo Seoane keine Rolle mehr. In der laufenden Saison kam Wolf nicht mehr zum Einsatz. (APA, 12.1.2024)