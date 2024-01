Die T-Klasse ist der Nachfolger des Citan und basiert wie dieser auf dem blitzgescheiten Kangoo. EQT: Wo das EQ davorsteht, ist Elektro drin. Foto: Stockinger

Mit dem Siegeszug der SUVs sind die guten, alten (und zumeist eher spießigen) Vans fast komplett von der Bildfläche verschwunden. Dabei waren die so etwas von praktisch. Für größere Familien nämlich, um die Kinder in den Urlaub, zur Schule oder zur Großmutter zu bringen. Das alles überragende Argument war das üppige Platzangebot, nicht nur für die Kinder an sich, sondern auch für deren Zubehör, Spielzeug, Gepäck und alle Arten von fahrbaren Hilfsmittel, Roller, Fahrrad oder Kinderwagen. Als Alternative zu den Vans kommen immer mehr die sogenannten Hochdachkombis ins Spiel, man kann auch Bus zu ihnen sagen.

Mercedes hat seine T-Klasse elektrifiziert: Der Mercedes EQT soll als elektrischer Hochdachkombi Familien transportieren. Darin ist schon ein Widerspruch enthalten. Familie, Urlaub und Elektroantrieb komplizieren die Planung. Die Reichweite wird am Papier mit 282 Kilometer angegeben, das ist also schon die maximale Reichweite unter idealen Bedingungen. Aber wann hat man die schon? Seien wir großzügig, nehmen wir 250 machbare Kilometer her.

Die Designer haben sich bemüht, den Innenraum vorne auf Mercedes zu trimmen. Übung gelungen. Foto: Stockinger

Auf der Autobahn sollte man eher mit 200 Kilometern rechnen oder weniger – und jetzt planen wir Urlaub. Von Wien aus geht sich damit sicher der Neusiedler See aus, bei den Kärntner Seen müssen wir schon einen Zwischenstopp einplanen. Urlaub in Italien? Na puh, das braucht es schon mehrere Zwischenstopps, um die Batterie zu laden. Mag sein, das kann man mit den Lulu-Pausen, einem Kaffee und einer Jause kombinieren, aber seien wir ehrlich: Mit einer Familie an Bord versucht man die Anreise eher hinter sich zu bringen, anstatt sie auszudehnen und auszukosten.

Schnauze! Der Ort, wo der Rüssel zum Laden andockt, liegt direkt hinterm Mercedes-Stern. Foto: Stockinger

In Bewegung bringt uns ein 90-kW-Motor (122 PS), den ein Akku mit einer Netto-Kapazität von 45 kWh speist. Automatik und Fahrgefühl sind tadellos, ein komfortables Vergnügen. An der Reichweite kann Mercedes also noch schrauben, bis dahin peilen wir eher Nahverkehrsziele an. Über kurz oder lang wird wohl eine größere Reichweite kommen, ja, das wird sich dann auch auf Preis und Gewicht niederschlagen. Der derzeitige Kaufpreis für die Standard-Version liegt in Österreich bei 49.728 Euro, also gerade noch unter der 50.000er-Marke.

In der Stadt ist der EQT mit seiner Länge von 4,50 Metern noch recht gut handelbar, aber beim Einparken nicht unbedingt geschmeidig. Und in den Garagen merkt man die Abmessungen auch, bei 1,80 Metern Höhe blickt man skeptisch auf die Durchfahrten.

Nutzfahrzeug kommt von Nutzen: Das Kapitel kann der EQT – so gut wie der baugleiche Renault. Besonders löblich sind natürlich die beiden Schiebetüren. Foto: Stockinger

Super sind die Schiebetüren, die gefallen nicht nur den Kindern, sie sind auch wirklich praktisch und leicht zu handhaben.

Optisch blieb Mercedes mit dem EQT eher auf der konservativen Seite, schloss also gedanklich an die Vans an. In den Prospekten listet der Hersteller den EQT übrigens immer noch als Van und nicht als Kombi. Die Batterie sitzt im Unterboden, Einschränkungen beim Gepäck oder den Sitzen gibt es daher keine: Der Kofferraum bietet 551 Liter Fassungsvermögen, alternativ könnten sogar bis zu sieben Kindersitze im Auto unterkommen. Stellen Sie sich das bitte vor. Machen Sie die Augen zu: Und jetzt Urlaub. (Michael Völker, 14.1.2024)