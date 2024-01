Die Weite des Meeres sei in Syrakus überall zu spüren, schreibt Joachim Sartorius. IMAGO/Pond5 Images

Dieses Buch, das vom Zauber der Stadt Syrakus im Südosten Siziliens erzählt, ist selbst zauberhaft. Es huldigt schwelgerisch einem urbanen Gebilde, das in seiner Mischung aus Anziehung und Zurückhaltung, Müdigkeit und altehrwürdiger Charakterfestigkeit als einzigartig erscheint.

Die Insel Ortigia ist das Herzstück von Syrakus. In der Altstadt, in der der Dichter und langjährige Kulturveranstalter Joachim Sartorius seit einigen Jahren Quartier genommen hat, zeigt sich der vielschichtige Charme einer mit Zeugnissen aus Antike, Mittelalter, Renaissance und Barock wie auch aus den letzten beiden Jahrhunderten aufwartenden urbanen Verdichtung.

Rosa Geheimnis

Syrakus hegt ein Geheimnis. Es sind die Farben des Himmels: Langsam, fast unmerklich wechseln sie vom Milchweiß bis Zartrosa des Morgens über ein gleißendes Lichtblau zu Mittag und Ultramarin am Nachmittag bis zu manch zimtfarbenem Abend. Von der Terrasse seiner Wohnung an der Piazza del Precursore aus gibt sich der Erzähler ganz den Stimmungsbildern dieses Lichtschauspiels hin. Alles scheint hier heller ausgeleuchtet als anderswo.

Dazu kommt das Meer. "Die Weite des Meeres ist überall zu spüren. Es schimmert am Ende jedes Straßenzugs", schreibt Sartorius. Und: "Wenn der Blick genau ist, das Auge die Linien hinter den Bastionen und Häusern aufspürt, öffnen die Mauern diese alte Welt wie einen Fächer."

Mächtige Weltstadt

Denn Syrakus enthüllt ein Geheimnis. Es legt seine Widerstandskraft gegen die Geschichte offen. Immer wieder kamen Eroberer, schonungslose Usurpatoren von weither, um es in Besitz zu nehmen. "Syrakus hat viele Untergänge erlebt, viele Verluste erlitten", hält Sartorius fest. Aber in der Antike, vor mehr als 2500 Jahren, sei es eine beherrschende Weltstadt gewesen, "das New York des Mittelmeers".

Auswanderer aus Korinth hatten 733 v. Chr. auf der Suche nach einem besseren Leben an der Bucht von Syrakus die größte griechische Kolonie außerhalb ihrer Heimat gegründet und sie Ortigia genannt, die Wachtelinsel, nach einem Beinamen der Göttin Artemis.

Zieht alle schriftstellerischen Register: Joachim Sartorius. Mathias Bothor/Photoselection

In Quelle verwandelt

Artemis hatte der Sage nach als Schutzgöttin die badende Nymphe Arethusa vor den Nachstellungen des lüsternen Flussgottes Alpheios bewahrt, indem sie sie in eine Quelle verwandelte, die auf Ortigia unweit vom Meeresufer bis heute, von Papyrusstauden umstellt, Süßwasser spendet. Am eindrücklichsten hat Ovid die Nymphe in seinen Metamorphosen besungen, und ihr Antlitz zierte die silbernen Dekadrachmen, die vor 2600 Jahren in Syrakus im Umlauf waren.

Damals fanden bis zu 15000 Menschen im antiken Theater unweit der Altstadt Platz und ließen sich von den Dramen eines Aischylos, Sophokles oder Euripides erschüttern. Der Dichter Theokrit stammte aus Syrakus. Der Philosoph Platon reiste gleich dreimal vergeblich in die sizilianische Metropole, in der Hoffnung, dort seine Staatsutopie realisiert zu sehen. Viel später formulierte Archimedes in Syrakus die Hebelgesetze und entdeckte – angeblich im Badebecken – die Formel des Körpervolumens. Bei der Eroberung und Plünderung der Stadt durch römische Truppen 212 v. Chr. fand der geniale Mathematiker den Tod. Er hatte geometrische Kreise in den Sand gezeichnet und einen heranstürmenden Soldaten daran hindern wollen, sie zu zerstören, worauf der ihn mit seinem Schwert erstach.

Wiederaufbau

Geschichts- und Naturkatastrophen erschütterten immer wieder die Stadt. Invasoren kamen und gingen, nach den Römern, Byzantinern und Arabern auch die Normannenfürsten sowie mit Gepränge der staunenswerte Staufer Friedrich II.

Ein Erdbeben verheerte 1693 große Teile von Syrakus. Der Wiederaufbau mischte den Barockstil ins Stadtbild. Mit eiserner Hand suchten die spanischen Bourbonen ihr süditalienisches "Königreich beider Sizilien" zu halten, bevor sie es vor mehr als anderthalb Jahrhunderten an Garibaldi und die italienische Freiheitsbewegung verloren.

Die wechselnde Fremdherrschaft brachte viel Unterwerfung mit sich. Geschichte sitzt den Menschen im Blut. Eine gewisse Schwermut ist spürbar, bemerkt Sartorius, "eine Melancholie, die durch das Nichtvergessen von Geschichte entsteht".

Zeugnis antiker Monumente

Der Dom mit seiner aufragenden Barockfassade ist das beredteste Zeugnis der vielschichtigen historischen Kontinuität, die sich hier über 2700 Jahre erstreckt. Errichtet als Monument des Sieges über die Karthager, diente der dorische Athena-Tempel später den Römern als Huldigung der Göttin Minerva, ehe er in frühchristlicher Zeit in eine dreischiffige Basilika umgebaut wurde. Die Elemente des antiken Tempels sind sowohl an der Außenwand wie im Inneren des barocken Wiederaufbaus klar erkennbar.

Dem erkundungsfindigen Erzähler Sartorius zeigt sich die heutige Stadt unablässig als Rätsel. Da ist der zurückgezogen in seinem Palast lebende Baron Lucio Tasca di Lignari, der von seinen Latifundien im Landesinneren lebt und wie ein überständiges Exemplar aus Lampedusas Roman Der Leopard wirkt. Da ist der alte Barbier Salvatore Sparatore, der hin und wieder ein tiefgelbes Schild "zu verkaufen" in seine Auslage stellt, so als hätte er genug von seinem Geschäft als "Pomaden-Artist".

Joachim Sartorius, "Die Versuchung von Syrakus". € 20,60 / 175 Seiten. Mareverlag, Hamburg 2023 Mareverlag

Bewegung und Stillstand

Da ist der Polizist Giuseppe Monteleone, der von seinem Balkon aus an einer Schnur die täglichen Einkäufe in einem Korb hinaufzieht und nach des Autors Einschätzung wie der Tyrann Dionysios I. aussieht, der die Stadt vor 2500 Jahren mit Willkür und Militärgewalt beherrscht hat. Und da ist der Maler Gaetano Trancino, der in seinen traumverlorenen Bildern die bekannte Topografie von Stadt und Meer in einen Mythos von Bewegung und Stillstand verwandelt. Eines seiner Bilder hat es dem Autor besonders angetan: "Es zeigt eine mittelmeerische Welt, die es so nicht gibt, die so aber sein könnte."

Vor allem indes sind da die quirligen Einheimischen, die sich in Sparatores Salon redselig über allerlei urbane Unbill beschweren und keinerlei Anstalten machen, die befreiende Wirkung des leidenschaftlichen Miteinanderredens je zu vernachlässigen. Konvivialität nennt es Sartorius.

Mit der Erwähnung so illustrer Syrakus-Besucher wie dem stürmischen Wanderer Johann Gottfried Seume, dem unglücklichen Grafen August von Platen, Ezra Pound, William Butler Yeats oder dem Mittelmeer-Kenner Lawrence Durrell zeichnet Sartorius den Weg der Stadt in der Literaturgeschichte nach – und sichert sich mit diesem Buch dort ebenfalls einen Platz.

Verwinkelte Altstadt

Auch das Dunkle, Finstere, Morbide findet er auf der langfingrigen Insel Ortigia mit seiner verwinkelten Altstadt. Es sind die lichtlosen Gassen des Giudecca-Viertels oder die modrigen Plätze in Graziella, dem Viertel hinter dem alten Bourbonen-Gefängnis, wo die Kinder der Ärmsten spielen. Kleine Handwerker und Fischer wohnen hier, neuerdings auch viele aus Afrika entwichene Flüchtlinge, die als Ausgebeutete auf den Tomatenplantagen abseits der Stadt arbeiten.

Sartorius zieht alle Register der Hommage an die Inselstadt. Ortigia hat, so schwärmt er, "eine eher ruhige Gangart, und zur Siesta-Zeit senkt sich eine fast schon beunruhigende, überirdische Stille auf die Piazza del Precursore". Den Leser erwartet ein mitreißendes Stadtporträt voll Leidenschaft und Leuchtkraft, das Lust auf eine Reise nach Syrakus weckt. (Oliver vom Hove, 12.1.2024)