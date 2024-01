Mit Schaudern mag sich mancher Passagier an das Flugchaos der vergangenen Urlaubssaison zurückerinnern. Doch offenbar war nicht alles schlecht. Das geht zumindest aus den Daten des Luftfahrtanalyseunternehmens Cirium hervor. In dessen im Jänner veröffentlichten "On-Time Performance Review" für das Jahr 2023 ist nachzulesen, welche Airlines sich in Sachen Pünktlichkeit besonders gut geschlagen haben.

War 2023 die pünktlichste Airline der Welt: die kolumbianische Avianca. REUTERS

Ein pünktlicher Flug wird als ein Flug definiert, der spätestens 15 Minuten nach der geplanten Ankunftszeit am Gate ankommt. Erfüllt hat dieses Kriterium jedenfalls die kolumbianische Fluggesellschaft Avianca Airlines. Im Verlauf des Jahres 2023 schaffte sie es, in ihrem Netzwerk, bestehend aus 75 Zielorten in 25 Ländern in Amerika und Europa, bei den von Cirium erfassten 213.039 Flügen eine durchschnittliche Pünktlichkeitsrate von unschlagbaren 85,73 Prozent zu erhalten. Rang zwei geht an Azul Airlines (Pünktlichkeitsrate: 85,51 Prozent), Rang drei an Qatar Airways (85,11 Prozent). Dicht gefolgt von der US-amerikanischen Fluggesellschaft Delta Airlines auf Platz vier.

AUA auf Rang drei

Die spanische Airline Iberia belegt im Ranking den fünften Platz und ist die einzige europäische Fluggesellschaft, die es mit 84,38 Prozent in die internationalen Top Ten geschafft hat. In der europäischen Rangliste wird sie allerdings von Iberia Express (Pünktlichkeitsrate: 84,58 Prozent) auf den zweiten Platz verwiesen. Es bleibt aber in der Familie, denn Iberia Express ist eine Tochtergesellschaft von Iberia. Auf Rang drei schafft es mit einer Pünktlichkeitsrate von 82,99 Prozent die AUA, gefolgt von LOT Polish Airlines (82,83 Prozent) und Norwegian Air Shuttle (82,75 Prozent).

Zu den Preisträgern in den anderen Regionen gehören All Nippon Airlines (ANA) für den asiatisch-pazifischen Raum, Oman Air für den Nahen Osten und Afrika und Copa in Lateinamerika. (red, 12.1.2024)