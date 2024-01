Einer der riesigen Eisberge, der vom Jakobshavn Isbræ kalbte. Nirgendwo auf der Nordhalbkugel fließt so viel Eis ab wie hier in der Diskobucht im Westen Grönlands. APA/AFP/ODD ANDERSEN

Beim sich beschleunigenden Anstieg des Meeresspiegels, der aktuell rund 3,4 Millimeter beträgt, spielt Grönland eine Hauptrolle. Im Vergleich zu Beginn dieses Jahrhunderts ist sich das Abschmelzen des gewaltigen Eisschilds, das bis zu drei Kilometer dick ist, sehr viel dramatischer geworden. Die Menge hat sich in den letzten 20 Jahren verfünffacht, wie Forschende erst kürzlich berichteten.

Grönlands Eisschild schrumpft. Was jetzt?

Erklärvideo zum Abschmelzen des Grönländischen Eisschilds. DER STANDARD

Würden sich die gesamten Eismassen Grönlands verflüssigen, stiege der Meeresspiegel allein dadurch um sieben Meter. Unklar ist, ob sich dieses Abschmelzen, das sich freilich Jahrhunderte hinziehen würde, noch aufhalten lässt. Jüngst kam eine Studie zum Schluss, dass diese Schwelle der Unumkehrbarkeit irgendwo zwischen 1,7 und 2,3 Grad plus im Vergleich zum vorindustriellen Klima liegt.

Es gibt neben der Eindämmung der Erderwärmung womöglich auch noch andere, unkonventionellere Wege, den grönländischen und antarktischen Eismasseverlust zumindest zu bremsen – nämlich durch Ingenieurskunst, die allerdings nicht ganz billig ist: Man könnte in jenen Regionen, wo besonders viel Gletschermasse ins offene Meer hinaustreibt, riesige Barrieren errichten und so das Abschmelzen entschleunigen.

Der bestgeeignete Kandidat

Die Idee ist nicht ganz neu: Erstmals wurde sie 2018 im Fachblatt "Nature" im Detail vorgestellt. Den bestgeeigneten Gletscher, den die Wissenschafter im Auge haben, ist der Jakobshavn Isbræ in Westgrönland, der schnellste und womöglich auch produktivste Gletscher des Planeten: Die Masse der Eisberge, die sich pro Jahr von seiner rund fünf Kilometer breiten Gletscherzunge ablösen, beträgt bis zu 50 Milliarden Tonnen, was immerhin rund zehn Prozent der jährlich gekalbten Eisberge Grönlands ausmacht. Vier Prozent des Meeresspiegelanstiegs im 20. Jahrhundert gehen auf diesen sogenannten Abflussgletscher zurück. Und vermutlich stammte auch jener Eisberg, mit dem die Titanic kollidierte, von dort.

Eisberge des Jakobshavn Isbræ driften in die Diskobucht. Könnte eine Staumauer diesen Prozess verlangsamen? APA/AFP/ODD ANDERSEN

Der britische Glaziologe John Moore, der bemerkt hatte, dass es vor dem Ausfluss des Jakobshavn Isbræ einen kleine unterseeische, rund Kilometer breite Erhebung gibt, schlug mit seinem Kollegen Michael Wolovick vor mehr als fünf Jahren vor, dort einen Wall zu errichten. Diese Mauer müsste in etwa 100 Meter hoch sein und würde dazu führen, dass sehr viel weniger Eis ins Meer treibt, weil es durch diesen Wall auch deutlich kompakter würde.

500 Millionen und 500 Milliarden

Wie die "New York Times" vor kurzem ausführlich berichtete, werden die Errichtungskosten einer solchen Barriere auf rund 500 Millionen Dollar geschätzt. Etwas längerfristig gedacht und angesichts der gigantischen Folgekosten durch den Anstieg des Meeresspiegels würden sich eine solche Staumauer aber in jedem Fall rentieren, argumentieren Moore und Wolovick und finden damit durchaus offene Ohren bei der Kollegenschaft. Hinsichtlich der Machbar- und Sinnhaftigkeit schneidet die Barriere im Vergleich mit anderen Geoengineering-Ideen gar nicht einmal so schlecht ab.

Moore und Wolovick denken denn auch schon weiter: Sie schlagen einen ähnliche, nur noch größere Staumauer auch für den Thwaithes-Gletscher in der Westantarktis vor, der noch mehr Eis in die Weltmeere entlassen könnte. Beim sogenannten "Weltuntergangsgletscher" würden sich die Kosten allerdings auf rund 500 Milliarden Dollar belaufen.

Machbarer: Gletschereis nach Dubai

Eine der logistischen Probleme bei der Errichtung der grönländischen Staumauer ist, dass die nächsten größeren Siedlungen, die als Ausgangspunkt für Bautrupps infrage kämen, rund 500 Kilometer entfernt sind – so auch die grönländische Hauptstadt Nuuk. Dort hat es findiges Start-up übrigens eine ganz andere und etwas leichter umzusetzende Idee für das ganz besondere Gletschereis Grönlands, das dort unter der Bezeichnung "schwarzes Eis" bekannt ist.

Das Unternehmen Arctic Ice will dieses besonders alte, dichte und transparente Eis, das bereits am Meer schwimmt, "ernten" und nach Dubai verfrachten, wie der britische "Guardian" dieser Tage berichtete. Nach einer Reise, die per Schiff mindestens 19 Tage lang dauert, soll dieses einzigartige Eis dann Cocktails in exklusiven Bars in der Hauptstadt der Vereinigen Arabischen Emirate kühlen. (tasch, 13.1.2024)