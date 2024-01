Um die Belastung der Frau zu reduzieren, wird sie in einem Verfahren um versuchte Vergewaltigung unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. APA / BARBARA BUCHEGGER

Wien – Als Angeklagter oder Angeklagte hat man vor einem österreichischen Strafgericht unterschiedliche Optionen. Man kann den angeklagten Sachverhalt gestehen, man kann dazu schweigen oder ihn leugnen. Dabei darf man sogar lügen, solange man niemanden verleumdet. Bei keiner dieser Möglichkeiten sollte man aber zu sehr am Geduldsfaden seiner Richterin oder seines Richters zupfen, genau das macht der 57-jährige Herr N. aber vor dem Schöffensenat unter Vorsitz von Magdalena Klestil-Krausam aber.

Dem unbescholtenen Arbeitslosen wird versuchte Vergewaltigung vorgeworfen. Er soll laut Staatsanwältin am 28. April in seiner Wohnung eine Bekannte massiv körperlich attackiert, sie auf ein Bett geworfen und ihr die Hose heruntergerissen haben. Laut der Frau habe er gesagt, sie solle "stillhalten, dann ist es schneller vorbei" und angekündigt haben, er werde sie mit dem HI- und dem Hepatitis-Virus infizieren. Da er beide Erreger in seinem Körper hatte, wurde er in einem ersten Rechtsgang bereits wegen des Delikts der vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten rechtskräftig verurteilt, obgleich das Opfer sich glücklicherweise nicht angesteckt hat. Die damalige Verurteilung zu fünf Jahren Haft für die versuchte Vergewaltigung wurde von einer höheren Gerichtsinstanz allerdings aufgehoben.

Dieser Aspekt muss also neu verhandelt werden. "Ich habe das nicht gemacht", lässt der Portugiese daher übersetzen, als ihn Klestil-Krausam fragt. Die bereits bei der Überprüfung der Generalien des Angeklagten von diesem etwas verwirrt wird. "Sind Sie verheiratet?", will sie wissen. "Ich bin nicht verheiratet", lautet die Antwort. "Aber Sie haben ja eine Frau in Afrika? Haben Sie zumindest bisher gesagt?" – "Ja, wir sind zivilrechtlich verheiratet, aber nicht vor der Kirche", entgegnet der fünffache Vater. "Für mein Dafürhalten sind Sie damit verheiratet", stellt die säkuläre Vorsitzende fest.

Ex-Freundin des Cousins

Zum Anklagevorwurf sagt N., er habe die Bekannte – die Ex-Freundin seines Cousins – am Tattag angerufen, man habe sich getroffen, Bier gekauft und er habe sie zur Besichtigung seiner neuen Wohnung eingeladen. "Bisher haben Sie immer gesagt, die Frau hätte Sie angerufen?", wirft die Vorsitzende ein. Der Angeklagte bleibt bei seiner neuen Version. In der Wohnung habe die Frau dann "schlecht" über seinen Verwandten gesprochen, da dieser ihr kein Geld zahlen wollte.

Das habe ihn geärgert, ein Streit sei entstanden. "Ich habe sie gepackt, ihre Hose ist dann heruntergerutscht", behauptet der 90-Kilo-Mann. "Wie?", will Klestil-Krausam wissen. "Ich habe Sie an der Hose gehalten, sie hat sich herausgeschüttelt." – "Die Frau sagt, es war eine Leggings. Nach meiner Erfahrung kann man sich die eher nicht durch Schütteln ausziehen", hält die Vorsitzende ihm vor. N. bietet daher eine andere Version: "Sie ist aufs Bett gefallen, hatte die Beine in der Höhe, dabei ist die Hose heruntergegangen. Ich wollte aber nichts tun!"

Was die Vorsitzende neben der physikalischen Unmöglichkeit wohl am meisten verwirrt: "Bisher haben Sie immer gesagt, dass Sie ihr die Hose ausgezogen haben. Um ihr zu zeigen, dass Sie keinen Sex mit ihr möchten", verweist Klestil-Krausam neuerlich auf die bisherigen Akten. N. geht darauf nicht ein.

Bei Streit in Unterlippe gebissen

Auf die Frage der bemerkenswert gelassen bleibenden Vorsitzenden, ob sonst noch etwas vorgefallen sei, beteuert der Angeklagte: "Ich habe nichts mit ihr gemacht!" – "Haben Sie sie in die Unterlippe gebissen, dass es geblutet hat?" – "Als wir gestritten haben." – "Auf dem Bett oder im Stehen?" – "Im Stehen." – "Warum?" – "Für mich kann das schon passieren, wenn man Mund an Mund steht und streitet." Die bei der Frau unmittelbar nach ihrer Anzeige festgestellten Hämatome habe sie bereits bei ihrer Ankunft gehabt, behauptet N. und ergänzt: "Sie hat gesagt, sie sei gestürzt."

Auf Antrag von Privatbeteiligtenvertreterin Monika Ohmann wird die Frau unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. Wie schon im ersten Verfahren scheint ihre Aussage überaus glaubwürdig gewesen zu sein – der Senat verurteilt N. wegen versuchter Vergewaltigung diesmal zu dreieinhalb Jahren Haft. Ihm ist das noch immer zu viel, der Staatsanwältin zu wenig, beide Seiten nehmen sich Bedenkzeit, daher ist die Entscheidung noch nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 13.1.2024)