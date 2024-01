Die ÖVP wird nächste Woche offiziell bekanntgeben, mit welchem Team bzw. welcher Spitzenkandidatin oder welchem Spitzenkandidaten sie bei den Europawahlen am 9. Juni ins Rennen gehen wird. Kanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer hatte Donnerstagabend in der "ZiB 2" erklärt, dass er den Namen bereits kenne. "Kein Kommentar", hieß es dazu am Freitag auf Anfrage des STANDARD aus dem Kanzleramt.

Vera Russwurm – hier mitKarl Nehammer im Niederösterreich-Wahlkampf – hat dem Kanzler bereits abgesagt. IMAGO/SEPA.Media

In den kommenden Tagen wird es in der Partei noch abschließende Gespräche dazu geben. Solange die Wahlliste nicht fix sei, will sich seitens der ÖVP auch niemand zu Namen äußern. Der Kanzler war beim TV-Auftritt auch sichtlich bemüht, die Aufmerksamkeit auf das Wahlprogramm zu lenken.

Das war insofern bemerkenswert, als die ÖVP, die sich nach wie vor als "die Europapartei" im Land versteht, bei vorangegangenen Europawahlen vor allem mit attraktiven Kandidatenduos zu punkten versuchte und damit auch gewann. So trat sie 2019 mit Karoline Edtstadler an der Spitze an, im Boot mit dem langjährigen "Vorzugsstimmenkaiser" Othmar Karas, dem aktuell Ersten Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments.

2009 hatte das mit dem Duo Karas und Ex-Innenminister Ernst Strasser geklappt. 1996 hatte die ÖVP die prominente ORF-"ZiB"-Sprecherin Ursula Stenzel als Quereinsteigerin erfolgreich ins Rennen geschickt.

Das bisher beste Ergebnis auf EU-Ebene seit dem Beitritt des Landes 1995 erzielte die ÖVP jedoch beim letzten Mal 2019 mit dem Duo Karas/Edtstadler. Sie kam auf 35 Prozent Wählerstimmen oder sieben Mandate, weit vor SPÖ (fünf Mandate) und FPÖ (drei Mandate), obwohl oder weil die Regierung von Sebastian Kurz mit der FPÖ damals infolge der Ibiza-Affäre per Misstrauensantrag abgewählt worden war.

In diesem Jahr ist die Ausgangslage jedoch eine völlig andere. Der langjährige Europaabgeordnete Karas hört auf, hat seiner Partei den Rücken gekehrt und bereits Ende 2023 erklärt, dass er nicht mehr kandidieren werde. Edtstadler, die Ende 2019 von Straßburg wieder nach Wien zurückkehrte, um Europa- und Verfassungsministerin zu werden, hat Nehammer ebenso abgesagt wie Außenminister Alexander Schallenberg.

Viele Absagen

Der Kanzler muss sich also für die Spitze der ÖVP-Wahlliste und den Wahlkampf neue attraktive Köpfe suchen. Gemäß Umfragen ist eine Niederlage vorprogrammiert, die Partei liegt bei maximal 25 Prozent, wird also mindestens zwei Mandate verlieren. Und die bisherige Delegationsleiterin im Parlament, Angelika Winzig, ist nach fünf Jahren neben Karas den meisten Österreichern völlig unbekannt geblieben.

In der Partei geht man davon aus, dass Nehammer wieder das Modell einer Doppelspitze zur Anwendung bringt: eine für die breite Öffentlichkeit wählbare prominente Quereinsteigerin in Kombination mit einem politischen Profi. Letzterer soll mit dem Nationalratsabgeordneten Reinhold Lopatka schon gefunden sein. Der Steirer war in der Regierung Faymann einst Staatssekretär im Finanzministerium, ist langjähriger Europasprecher seiner Partei, war Wahlkampfmanager für Altkanzler Wolfgang Schüssel, kennt sich in EU-Materien also bestens aus.

Reinhold Lopatka kennt sich aus mit EU-Materien. APA/EVA MANHART

Wer die zweite Person an seiner Seite sein könnte, darüber wird weiter gerätselt. Lange hielt sich das Gerücht, dass die vor kurzem abgetretene ORF-Talkerin Vera Russwurm in die Politik und zur ÖVP wechseln würde. Sie sagte auf Anfrage des STANDARD am Freitag aber definitiv ab. "Nein", sie werde nicht ins EU-Parlament gehen.

Keine Pläne, in die Politik zurückzukehren, bekundet auch die frühere Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, die vor dem Eintritt in die Regierung Kurz zehn Jahre lang als EU-Abgeordnete gearbeitet hatte und enge Vertraute des früheren ÖVP-Chefs ist.

Bleibt die große Unbekannte: Nehammer sucht Frau, bzw. er kennt sie schon, wird sie der Öffentlichkeit erst demnächst präsentieren.

Lopatka allein, sagte ein Parteiinsider, könnte als Spitzenkandidat im Duo eine Verstärkung brauchen. Vielleicht kriegt er sie schon bei der ÖVP-Klausur nächste Woche. Sollte der ÖVP-Chef kein Ja-Wort einer Quereinsteigerin finden, könnte es am Ende aber auch eine interne Lösung geben: Die Oberösterreicherin Winzig wird Nummer zwei im Wahlkampf.

Die bisherigen EU-Abgeordneten Alexander Bernhuber und Lukas Mandl (beide aus Niederösterreich) folgen auf der Wahlliste. Platz fünf auf einem aussichtsreichen Platz für ein Mandat ginge an ein Bundesland aus dem Westen. Dass die ÖVP angesichts schwacher Umfragewerte ein sechstes Mandat erreicht, also nur eines von sieben verliert, gilt als wenig wahrscheinlich. (Thomas Mayer, 12.1.2024)