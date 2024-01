Bekannt wurde er durch seine jahrelange Teilnahme bei den Dancing Stars – als Tänzer und als Chefchoreograf. Derzeit beschäftigen den Tanzschulbesitzer Thomas Kraml allerdings ganz andere Dinge. Viele Ballbesucher wollen noch schnell via Privatstunden ihr Können auf dem Parkett verbessern.

STANDARD: John Travolta hat im Weißen Haus einst bei einem Staatsdinner mit Prinzessin Diana getanzt. "Ich gehe auf sie zu, berühre ihren Ellbogen und fordere sie zum Tanz auf", hat er erzählt. Fordert man so jemanden zum Tanzen auf?

Kraml: Ich würde jetzt die Dame, die ich gerne mit mir auf der Tanzfläche sehen würde, nicht direkt am Ellbogen nehmen. Ich würde ihr freundlich meine Hand anbieten und schauen, ob ich Glück habe.

Wenn es ums Tanzen geht, liebt Thomas Kraml den Paso doble, den personifizierten Stierkampf. Der kommt aus den spanischen Matadorschulen, und jede Figur hat eine Geschichte, schwärmt er. Keine

STANDARD: Was, wenn es eine Abfuhr gibt?

Kraml: Ist mir schon lange nicht passiert. Obwohl ich so gut wie nie ablehne, das gebietet die Etikette. Wenn, dann gibt es Gründe, und da wünsche ich mir, dass sie respektiert werden. Das Gleiche muss ich meinem Visavis zugestehen und mich trotzdem herzlich bedanken. Mit vielleicht einem Augenzwinkern und der kleinen Hoffnung, später am Abend noch eine Lücke zu finden, in der ich mit der Dame tanzen darf.

STANDARD: John Travolta war in Ihrer Generation wohl nicht mehr der Hero, oder?

Kraml: Ich bin 1981 geboren. Gerade in meiner Generation ist Grease durchaus noch ein Thema. Ich komme gerade von unserer Wiener Nacht des Tanzes im Konzerthaus. In der Diskothek, kurz vor einer der großartigen Einlagen, wurde Grease gespielt, und ich würde sagen, das Durchschnittsalter auf diesem Floor war sicher nicht älter als 40. Alle konnten O-Ton You’re the One That I Want mitsingen.

STANDARD: Wie kam es zum Tanzen?

Kraml: Ich bin da aus der Reihe getanzt. Ich komme aus dem Leistungssport, dem Tennisspielen. Jürgen Melzer, Alexander Peya sind meine Jahrgänge. Gegen die hab ich als Jugendlicher gespielt, musste aber feststellen, dass es nicht für die Weltspitze reicht. Ein Freund von mir hat damals mit Turniertanzen begonnen. Ich war in einem Sportgymnasium, in einer reinen Burschenklasse. Da können Sie sich vorstellen, wie groß das Parkett für Turniertänzer zwischen Fußballern, Handballern, Schwimmern ist. Macht aber nichts. Ich hab meinen Freund bei seinem ersten Turnier tanzen gesehen und war fasziniert. Und wollte wissen, ob ich das auch kann.

STANDARD: Sie haben das gekonnt, gewannen Meisterschaften, hatten bald mehrere Tanzschulen. Dazu kamen Film und Fernsehen.

Kraml: Es war Zufall, ganz, ganz viel Arbeit, ein gewisses Talent, dann ist der Film Ballavita zufällig erfolgreich und wir sind auf der Mostra nominiert und gehen auf dem roten Teppich in Venedig vor Lady Gaga und nach Christoph Waltz. Das ist nicht das, woran man denkt, wenn man sagt: Ich mache jetzt eine Tanzschule auf.

STANDARD: Sie haben mit "Dancing Stars" viel Zeit verbracht. Wie sehr beflügelt das das Geschäft?

Kraml: Natürlich haben Formate wie Dancing Stars der Branche geholfen. Nichtsdestotrotz: Die Vorstellung vor 15 Jahren (2005 war die erste "Dancing Stars"-Staffel, Anm.), dass jetzt auf einmal die Herrschaften bei der Tür hereinströmen und unbedingt Schritt-Schritt-Wiegeschritt-Tango lernen wollen, ist naiv. Ganz sicher ist in den letzten 20 Jahren Tanzen wieder mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Heute, wenn der Gatte oder der Freund ins Büro geht und sagt, ich bin am Abend im Tanzkurs, dann ist das nicht so wie vor 30 Jahren. Da hätte er gehofft, es kriegt niemand mit. Ich bin mir sicher, heute zeigen in jedem Großraumbüro drei, vier auf und sagen: Ah, cool, ich auch. Es macht auch wahnsinnig viel Spaß, und mir kann niemand sagen: Nein, ich möchte nicht tanzen können.

Kraml im Ballsaal, einen Veranstaltungsort, den er im dritten Bezirk in Wien betreibt. Viele Tanzschulbetreiber seien noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen, ist er überzeugt. Credits: Regina Hendrich

STANDARD: Wir wollen alle jung, fesch, beweglich sein. Tanzen passt wohl auch wieder zum Lifestyle?

Kraml: Als ich noch Jugendlicher war, besagter Leistungssportler, waren die Kraftkammern rostige Hantelbuden. Da ging man hinein, um Gewichte zu stemmen. Wenn es keinen sportlichen Sinn dahinter gab, war es komisch. Dann kamen die Fitnesstempel und haben eine ganzheitliche Geschichte geschaffen, wo ich die Freizeit verbringen kann, eventuell eine Community finde, wo mein Körperfett gemessen wird und ich mir als Ganzes Gutes tun kann. Ähnlich verhält es sich mit den Tanzschulen. Es sind leider nur ein paar wenige, die diesen Trend erkannt haben und entsprechend agieren – die mit Riesenbar und Tanzbereich einen Fortgeh-Mittelpunkt schaffen. Für hunderte Leute, die dort sind, ob sie tanzen können oder nicht.

STANDARD: Passt das für Jung und Alt, oder muss man den jeweiligen Altersgruppen Unterschiedliches bieten?

Kraml: Im Ballsaal haben wir unterschiedliche Produkte. Die Livemusik, eine gediegene Geschichte, hat ein anderes Publikum als die Salsa Night bis um drei in der Früh. Wenn wir vom Medium Tanz reden, kommt von mir ein klares Nein. Die lustigsten Kurse, die wir haben, sind unsere Singlekurse. Sie beginnen mit 18 bis kein Ende, 74 oder 78 Jahre. In einem Kurs, alle miteinander. Wir tauschen in einem Singlekurs alle zwei Minuten zahnradtechnisch weiter. Ich tanze an einem Abend mit jedem. Da gibt es kein Pardon, kein Auskommen, kein Rosinenpicken. Und sie haben eine Riesenhetz. Die Jungen tanzen mit den Alten gern, die Alten mit den Jungen. Oft sogar am liebsten miteinander, weil die älteren Semester oft deutlich geschickter sind als die Jungen.

STANDARD: Ich habe schreckliche Erinnerungen an den Tanzkurs. Ständig hatte ich die Sorge, übrig zu bleiben, es waren zu wenige Männer. Eine Pein.

Hat Kraml beim Tanzen etwas fürs Leben gelernt? Unglaublich viel, sagt er. Eine Sache davon: Er fühle sich am gesellschaftlichen Parkett sehr sicher. Credits: Regina Hendrich

Kraml: Ja, ganz schrecklich. Das gibt es wirklich immer noch. Es gibt Tanzschulen, die beinhart das machen, was sie seit 40 Jahren machen, und das ist unerträglich. Sie sind die Totengräber unserer Branche. Ich wünsche niemandem etwas Schlechtes. Aber ich weiß, wenn diese dann endlich weg sind, wird es für die, die im 21. Jahrhundert angekommen sind, besser. Wir lösen das Problem mit dem Übrigbleiben, indem wir nicht so viele Herrschaften in unsere Kurse aufnehmen, wie gerne tanzen würden. Die Zahl der Damen ist dadurch definiert, wie viele Herren da sind.

STANDARD: Wie erklärt sich, dass Männer weniger tanzen wollen oder können?

Kraml: Ich würde gar nicht sagen, dass sie weniger tanzen können. Gerade in Paarkursen sind die Herren am Anfang immer ein bisschen zurückhaltend. Sie sind aber die, die sehr schnell ehrgeiziger werden. In keinster Weise ist es so, dass die Damen kategorisch besser tanzen als die Herren. Es ist einfach eine gewisse Scheu. Ich glaube, dass das weibliche Geschlecht weniger Angst davor hat, sich tatsächlich durch Musik und Bewegung zu blamieren.

STANDARD: Stichwort blamieren: Wie schnell lernt man den Wiener Walzer?

Kraml: Den Schritt habe ich in drei Minuten erklärt. Damit er wirklich funktioniert, vielleicht sogar links rum, brauchen Sie die tänzerischen Fähigkeiten, die Haltung, das Führungsvermögen vom Goldstartänzer. Der Schritt ist erklärt, aber es funktioniert noch nicht. Es funktioniert noch immer nicht gescheit, sodass ich wirklich auf einer Fläche gerade tanzen kann. Eher mühsam.

STANDARD: Dabei denken viele: Wiener Walzer, den kann man doch.

Ballbesuchern empfiehlt Kraml, die Tanzschuhe einzupacken. Ordentliche Tanzschuhe seien bequem wie Hauspatschen. Nur auf der Straße dürfe man damit nicht gehen. Die spezielle Sohle ging so nämlich kaputt. Credits: Regine Hendrich

Kraml: Ist ja schön, dass wir das in unserem Kulturverständnis so drinnen haben. Zu Silvester vielleicht ein bisschen herumschunkeln und auf einer Hochzeit ein bisschen herumschunkeln. Aber man muss sich im richtigen Ausmaß umeinander drehen, zu zweit, damit das auf einer Geraden weiterkommt, das ist nicht leicht. Das muss man können.

STANDARD: Sebastian Kurz war immer staatsmännisch – und ein Ballmuffel. Er sagte: "Ich bin ein so ein schlechter Tänzer, dass ich niemandem etwas Gutes tun würde, würde ich jetzt tanzen." Lassen Sie einem Politiker so etwas durchgehen? Oder gehört es sich, dass man Wiener Walzer kann?

Kraml: Na ja, man darf sich selber niemals zu wichtig nehmen. Volles Verständnis für jeden hochrangigen Politiker, dass er neben seinem Alltagsgeschäft nicht die Zeit findet, sich einer tänzerischen Karriere zu widmen. Würde ich ihn coachen, würde ich es anders ausdrücken. Ich würde mich entschuldigen, weil es etwas ist, was ich immer schon tun wollte und was selbstverständlich zur DNA des Österreichers gehört. Aber nach der politischen Laufbahn wird es das Erste sein, was er tun wird, dass er auf dem nächsten Opernball tanzen kann. Aber Herrgott, es gibt Schlimmeres, als keinen Wiener Walzer zu können. (Regina Bruckner, 14.1.2024)