Streaming-Tipps:

Criminal Record (GB 2024, Jim Loach, Shaun James Grant) Ein anonymer Anruf zieht die aufstrebende Londoner Polizistin June Lenker (Cush Jumbo) und Chief Inspector Daniel Hegarty (Peter Capaldi) in einen alten Fall hinein. Apple TV+

Werden durch einen anonymen Anruf in einen alten Kriminalfall in London hineingezogen: Peter Capaldi und Cush Jumbo in "Criminal Records", zu sehen auf Apple TV+. Apple TV+

MINISERIE

Die Nacht, als Laurier erwachte (La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, CDN/F 2022, Xavier Dolan) Mimi, ihr Bruder Julien und ihr bester Freund Laurier Gaudreault waren einst engbefreundet, bis sie durch ein traumatisches Ereignis getrennt wurden. 28 Jahre später kehrt Mimi wegen einer Testamentsverlesung in die Heimatstadt zurück, wo sie sich der Vergangenheit stellen muss. Filmemacher Xavier Dolan (I Killed My

Mother) hat für die Serie ein Theaterstück von Michel Marc Bouchard adaptiert. Canal+

SURVIVAL-THRILLER

Die Schneegesellschaft (La sociedad de la nieve, E/USA/URU/CHL 2024, J. A. Bayona) Der Absturz der uruguayischen Rugbymannschaft im Herzen der Anden im Jahr 1972 als Survival-Thriller. Netflix

TV-Tipps:

20.15 DOKUMENTATION

Tierische (R)Evolution (GB 2023, Oliver Twinch) Die Dokumentationsreihe zeigt, wie manche Tierarten auf Inseln, in Wüsten und in einigen der unwirtlichsten Gebiete der Welt ihr Verhalten und sogar ihre Physiologie an neue klimatische Gegebenheiten anpassen. Bis 22.55, Arte

20.15 BAYERN-KRIMI

Schweinskopf al dente (D 2016, Ed Herzog) Der dritte Eberhofer-Krimi nach dem Bestseller von Rita Falk: Sebastian Bezzel als Provinzpolizist nicht nur im Kaff Niederkalten­kirchen, sondern auch am Gardasee. Für ­Unruhe sorgt Gregor Bloéb. Bis 21.50, ORF 1

22.50 EMANZIPATIONSDRAMA

Suffragette – Taten statt Worte (GB/F 2015, Sarah Gavron) Eine junge Arbeiterin, formidabel verkörpert von Carey Mulligan, schlägt sich im London der 1910er-Jahre unter miserablen Arbeits- und Lebensbedingungen durch. Mit der an Fahrt gewinnenden Frauenbewegung findet sie schrittweise einen Weg zur Selbstbestimmung. Meryl Streep beeindruckt in dem differenzierten Drama von Sarah Gavron mit einem Kurzauftritt als Suffragetten-Leitfigur Emmeline Pankhurst. Bis 0.30, One

23.25 TRAGIKOMÖDIE

Arthur & Claire (D/A/NL 2017, Miguel Alexandre) Josef Hader und Hannah Hoekstra als zwei Suizidwillige, deren Wege sich in Amsterdam kreuzen. Melancholische Komödie des deutsch-portugiesischen Regisseurs Miguel Alexandre, inszeniert als Doppel zweier grandioser Hauptdarsteller. Bis 0.55, ORF 1

23.30 KOMÖDIE

Die Reifeprüfung (The Graduate, USA 1967, Mike Nichols) Ein früher Startschuss des "New Hollywood", der der Karriere von Dustin Hoffman auf die Sprünge half: College-Graduate Benjamin Braddock lässt sich zum Soundtrack von Simon & Garfunkel auf zwei verbotene Liebschaften ein. Bis 1.10, RBB