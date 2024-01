Das ist irgendwie komisch, aber dann wieder doch nicht so sehr: Nach dem Kickl-Interview mit Martin Thür in der ZiB 2 tobt im linken und liberalen Milieu in den sozialen Medien eine Debatte darüber, ob man die extreme Rechte "entzaubern" kann und ob zum Beispiel Thür dabei die falsche Methode verwendet hat.

Die (linke) Politologin Natascha Strobl schreibt auf X (vormals Twitter), sie finde es faszinierend, "wie Medien nicht und nicht lernen können/wollen, wie man mit der extremen Rechten umgeht". Armin Wolf hat daraufhin stellvertretend für Kollegen Thür geantwortet und Strobl in sehr witziger Weise demonstriert, wie ein Herbert Kickl sie ins Leere laufen lassen würde.

Wolf hat recht, denn mit jemandem, der sich nicht an Regeln des demokratischen Diskurses hält, kann man im Grunde kein sinnvolles Interview machen, schon gar nicht als Öffentlich-Rechtlicher. Strobl hat recht, wenn sie sagt, dass das Grundproblem (nicht nur von Journalisten) sei, dass man glaube, die extreme Rechte sei eine Partei wie jede andere. Das Interview mit Kickl in der ZiB 2 hat aber ohnehin etwas sehr Wichtiges gebracht. Keine "Entzauberung", aber einen Erkenntnisgewinn.

Der Auftritt des FPÖ-Chefs Herbert Kickl in der "ZiB2" brachte einen Erkenntnisgewinn. APA/EVA MANHART

Kickl hat ganz klar erklärt, dass er, einmal an der Macht befindlich, Willkürgesetze einführen würde, um bestimmte Gruppen zu entrechten: "Wenn jemand glaubt, er kann hier diese Gesellschaft verachten (…), er kann unsere Werte angreifen, dann können wir eine Rechtslage herstellen (...), dass man solchen Leuten die Staatsbürgerschaft auch wieder entziehen kann."

Blanke Willkür

Kickl meinte damit Zuwanderer, die unsere Staatsbürgerschaft besitzen. Wenn sie sich "unseren Werten" nicht konform verhielten, könne man Gesetze schaffen, um sie ihnen wieder zu entziehen. Das ist blanke Willkür, wie sie in autoritären und diktatorischen Systemen angewendet wurde und wird. Und jeder, der glaubt, das würde sich auf Staatsbürger mit Zuwandererhintergrund beschränken, kennt die Natur solcher Systeme nicht. Die "Identitären", von denen Kickl diesen "Masterplan" hat, reden ja auch davon, man würde den "Helfern" der "nicht Wertekonformen" die Staatsbürgerschaft entziehen. In Wahrheit käme jeder der FPÖ Unliebsame dran. Für "Verrat an der Volksgemeinschaft" oder so.

Es gibt Bürger (auch unter den STANDARD-Lesern), die meinen, Kickl hätte es nie zu 30 Prozent in Umfragen gebracht, wenn es nicht die "Migrationsproblematik" gäbe. Mag sein, aber die Kickl-Partei zeigt eben an dieser Problematik (und nicht nur an dieser), dass, wie Strobl sagt, die "extreme Rechte keine Partei wie jede andere" ist. Wären es nicht die Zuwanderer, dann wäre es etwas anderes, für das die FPÖ undemokratische, rechtsstaatswidrige "Lösungen" wollte (und will). Es gibt auch Bürger, die meinen, Kickl könne in unserer Demokratie solche Gesetze nie durchbringen. Das ist ein tragischer Irrtum. Erstens ist es schon passiert – in Ungarn, in Polen in jüngerer Vergangenheit, in Österreich in den Dreißigerjahren durch den Austrofaschismus; zweitens haben die populistischen Autoritären von heute gelernt, wie man schrittweise Demokratie und Rechtsstaat abbaut. Der deutsche Verfassungsrechtler Maximilian Steinbeis sagte in einem ORF.at-Interview völlig zu Recht: "Keine Verfassung kann so wasserdicht sein, dass man jedem Szenario vorbeugen kann."

Der Versuch, "Kickl zu entzaubern", ist eine müßige Übung. Es geht um Aufklärung. Als Medium oder Journalist muss man wissen, was und wer ein populistischer Antidemokrat ist. Und das ist den Bürgerinnen und Bürgern klar darzustellen. (Hans Rauscher, 13.1.2024)