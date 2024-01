9.07 65. GEBURTSTAG

Adele Neuhauser – Auf Spurensuche Die Schauspielerin und beliebte Tatort-Kommissarin Adele Neuhauser blickt anlässlich ihres 65. Geburtstags am 17. Jänner auf ein bewegtes Leben zurück. Bis 9.51, ORF 2

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion im EU-Parlament Die Fragen stellen Eva Linsinger (Profil) und Hans Bürger (ORF). Bis 11.58, ORF 2

13.20 ROYALER ABSCHIED

Margrethe II. – Ende einer Ära Die Bilder zur Abdankung der Queen of Denmark live. Bis 15.56, ORF 2

16.45 DOKUMENTATION

Lyonel Feininger – Ein Künstler zwischen den Welten Die Doku spürt dem Einzelgänger, der am Bauhaus die Druckwerkstätten ­leitete, an Orten wie Paris, rund um Weimar und der Ostseeküste nach. Bis 17.40, Arte

20.15 WESTERN

Mackenna’s Gold (USA 1968, J. Lee Thompson) Abenteuersaga mit Gregory Peck in einer ­Paraderolle als rational-gerechter Marshall, der von Gaunern gezwungen wird, sie zu verloren geglaubtem Gold zu führen. Inszeniert vor grandioser Naturkulisse mit Musik von Quincy Jones. Im Anschluss gibt es die Doku Omar Sharif – Aus dem Leben eines ­Nomaden über einen der Mitspieler zu sehen.

Bis 22.20, Arte

20.15 COMICVERFILMUNG

Wonder Woman 1984 (USA 2020, Patty Jenkins) Die Fortsetzung des ersten fulminanten Wonder Woman-Films von 2017, wieder inszeniert von Patty Jenkins. Trotz der Idealbesetzung mit Gal Gadot leider nicht auf der Höhe des Vorgängers. Bis 22.45, ORF 1

22.40 BATMAN-RIVALE

Joker (USA 2019, Todd Phillips) In Todd Phillips’ Psychodrama wird aus dem Comicbösewicht ein Freak, der an einer unsolidarischen Gesellschaft zerbricht. Joaquin Phoenix brilliert als Arthur Fleck, der sich nach Jahren der Demütigung in den Joker verwandelt. Sehenswert. Bis 0.35, ORF 1

Verwandelt sich nach Jahren der Demütigung in den Joker: Joaquin Phoenix, zu sehen um 22.40 Uhr auf ORF 1. ORF/Pro Sieben/Warner Bros.

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Themen oder Theater – Wie gewinnt man Wahlen? Bei Claudia Reiterer diskutieren: Ferdinand Lacina (SPÖ), Silvia Grünberger (ÖVP), Theaterdirektorin a. D. Emmy Werner, Politikberater Robert ­Willacker und Journalistin Ingrid Brodnig. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

KI: sein oder nicht sein Wird künstliche Intelligenz eines Tages die Oberhand über den Menschen gewinnen? Die Doku lotet zwischen Ethik und technologischer Revolution die Grenze zwischen Mensch und Maschine aus. Bis 0.00, ORF 2

23.15 DOKUMENTATION

Wir sind auf Sendung! 100 Jahre Radio­orchester in Europa Die Doku beleuchtet die Entwicklung der Radioorchester, die eng verbunden ist mit der Historie des 20. Jahrhunderts, und erzählt von Tradition, Neuerung, Identität und dem Radio. Bis 0.10 Arte