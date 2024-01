Max Ballauf und Freddy Schenk ermitteln den Mord an einem Anwalt: Stephan Kleinerts bereitete gerade eine Sammelklage gegen die dubiose Investment-Firma "Concreta" vor. ORF/WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas Kost

Mit gehypten Spekulanten, die in der Folge beträchtlichen Schaden hinterlassen, haben wir in Österreich einige Erfahrung. Insofern hat der neue Fall von Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) am Sonntag um 20.15 Uhr in ORF2 und in der ARD rund um einen ermordet in seiner Kanzlei aufgefundenen Anwalt mit Schwerpunkt auf Konsumentenschutz aus hiesiger Sicht einigen Wiedererkennungswert. Obwohl die Sache in Köln spielt und sich spezifisch mit dem grauen Kapitalmarkt beschäftigt, der keiner staatlichen Aufsicht unterliegt.

Da eröffnet sich für den arbeitslosen René Stamm (Rouven Israel), dessen Frau Anja (Roxana Samadi) noch dazu das erste Kind erwartet, plötzlich die sogenannte große Chance. Rocko Andersen (Oleg Tikhomirov), ein Kumpel aus Bundeswehrzeiten, bietet ihm einen Job bei der Investmentfirma Concreto an. Andersen ist bei Concreto zu einigem Geld gekommen – obwohl es dort keine Fixgehälter gibt und der Chef, Christopher Comann (Robin Sondermann), von jedem Verkauf einen ordentlichen Anteil einstreift.

Zerstörerische Ereignisse

Comann betreibt das Investment­geschäft mit dem Appeal eines Predigers im Dienste Mammons. Rücksichtslos schulterklopfend entfacht er bei seinen Mitarbeitern reine Gier. Doch es kommt, wie es zu befürchten war: Die Kurse der vertriebenen Wertpapiere brechen zusammen. Stamm und seine Kollegenschaft stehen vor dem Nichts. Sie wenden sich an besagten Anwalt.

Auf dessen Tod folgt ein Strudel zerstörerischer Ereignisse. Ehen zerbrechen, Rachsucht bahnt sich ihren Weg. Die in Kapiteln aufgeteilte Handlung des Films folgt dem kollektiven Abstieg Stufe für Stufe. Durchaus sehenswert. (Irene Brickner, 14.1.2024)