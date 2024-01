Räucherwerk: Kräuter und Harze wie Salbei oder Weihrauch werden gern für "spirituelle Reinigung" verwendet. Getty Images

Räuchern ist das Gegenteil eines neuen Trends. Schon vor tausenden Jahren praktizierte der Mensch diese Kulturtechnik, sei es als Opfergabe an Gottheiten oder um Kleidung und Räume zu desinfizieren. Auch heute noch zünden Leute Kräuter und Harze wie etwa Salbei und Weihrauch aus hygienischen Gründen an. Es geht aber nicht um Viren und Bakterien in der Luft, die mit dem Räucherwerk bekämpft werden sollen. Schlechte Energien und negative Schwingungen sollen ausgeräuchert werden. Von der "spirituellen Hygiene" sprechen da manche. Schafgarbe und Salbei sollen etwa Klarheit schaffen, Myrrhe für Bodenhaftung sorgen, Beifuß ist anscheinend bei Schamanen sehr beliebt, und mit Spitzwegerich wehrt man offenbar Schadzauber ab. So weit, so esoterisch.

Magisches Ritual

Damit die Wundermittelchen ihre Wirkung entfalten, so erfährt man, gibt es einige wichtige Parameter, die man bei dem "magischen" Ritual beachten sollte: Im Uhrzeigersinn durch die Räume gehen, das Haus von unten nach oben ausräuchern, und das Ganze am besten bei Vollmond durchführen. Widersprüchliche Anweisungen liest man bezüglich Fenstern und Türen. Diese sollen nach kurzem Stoßlüften während des Räucherrituals geschlossen werden, heißt es in einer Quelle. Die andere besagt, man solle sie geöffnet halten, damit die unerwünschte Energie auch wirklich nach draußen gelangen kann. Logisch. Oder so. Nach dem Räuchern sei eine gewisse Erschöpfung übrigens völlig normal. Es wird empfohlen zu duschen. Das reinige die Aura und Erde.

Man kann sich natürlich trefflich über solch esoterische Pseudofakten lustig machen. Doch bei näherer Betrachtung gibt es dann doch den ein oder anderen Aspekt, der nicht ganz absurd erscheint. Geruchsmoleküle gelangen über den Riechkolben in die Nase sowie direkt und ohne automatische Filterung ins Gehirn. Genauer gesagt ins limbische System, das unter anderem für Emotionen zuständig ist. Somit können Gerüche durchaus unsere Gefühlslage beeinflussen. Das macht sich auch die Aromatherapie zunutze. Studienergebnisse konstatieren Menthol eine konzentrationsfördernde Wirkung, Lavendel eine stresslindernde. Der Placebo-Effekt tut sein Übriges.

Rauchfrei reflektieren

Aber muss man die Kräuter abfackeln, um diese Effekte freizuschalten? Es gibt Untersuchungen, bei denen eine erhöhte Feinstaubbelastung durch Räucherstäbchen und Co festgestellt wurde. Für Menschen mit Asthma ist es nicht empfehlenswert, sich unnötig Rauch auszusetzen. Und eine gewisse Brandgefahr stellt das Räucherwerk ebenfalls dar.

Alternativ dazu kann man auf ätherische Öle setzen, die auf eine Holzkugel oder Ähnliches geträufelt werden. So nimmt man die Aromen ganz rauchfrei auf. Und Rituale zur Selbstreflexion funktionieren auch ohne Brandgefahr. Einfach mal zwischendurch innehalten oder meditieren und dem Salbei lieber beim Wachsen zusehen, als ihn anzünden. (Michael Steingruber, 13.1.2024)