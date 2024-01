Niceshops ließ in der Vergangenheit immer wieder mit Erfolgsmeldungen aufhorchen. Der steirische Onlinehändler betreibt in der südoststeirischen Ortschaft Saaz ein beachtliches Logistikzentrum, hat ausgebaut und neue Mitarbeiter eingestellt. Niceshops mit Sitz in Graz hat sich auf Onlineversandhandel in Marktnischen spezialisiert und betreibt eine erkleckliche Zahl an Onlineshops.

Neben Naturkosmetik gibt es Elektrofahrräder, Poolzubehör, Tiernahrung, exklusive Gewürze, Mode- und Gartenaccessoires. Ein bunter und großer Bauchladen, der zuletzt an seine Grenzen gestoßen ist. Nach zwei Geschäftsjahren mit Verlusten wurden nun 90 von 450 Mitarbeitenden in Graz und in Saaz beim AMS angemeldet. Mitte Februar wird ihnen die Kündigung ins Haus flattern. Keine einfache Zeit für das Unternehmen, sagt Niceshops-Gründer Roland Fink.

Niceshops will der großen US-Konkurrenz etwas entgegensetzen – und hatte lange beachtliche Wachstumsraten zu verzeichnen. 2021 bezog man einen neuen Firmensitz in Graz. IMAGO/Michael Gstettenbauer

Während der Onlinehandel in Corona-Zeiten geboomt habe, was sich bei Niceshops in fetten Umsatzwachstumsraten von 50 bis 60 Prozent niedergeschlagen habe, habe sich das Vorjahr als zäh erwiesen. Minus sieben Prozent beim Umsatz. "Ohne Wachstum sind die steigenden Kosten schwer zu stemmen", sagt Fink. Es seien vor allem größere Anschaffungen wie E-Bikes oder Swimmingpools, die aufgeschoben worden seien. Bei Dingen des täglichen Bedarfs wie Kosmetik verspüre man hingegen keinen Einbruch. Die Sparmaßnahmen im Betrieb würden alle Bereiche treffen – von der Logistik über die IT bis zu den Datenanalysten gehen die Kürzungsmaßnahmen "querbeet durch", sagt Fink.

Zahlreiche Jobangebote

Einen Sozialplan wird es im Unternehmen nicht geben, denn Niceshops hat keinen Betriebsrat. Für jene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die gehen müssen, sehe es dennoch nicht so schlecht aus. Über 400 Jobangebote seien mittlerweile eingetrudelt. Die Menschen würden wohl rasch wieder unterkommen, ist Finks Hoffnung. 2024 will er wieder ein positives Ergebnis erzielen. Auch wenn E-Commerce in Zeiten der Konsumzurückhaltung "kein Lichtblick", der Handel generell derzeit schwierig sei.

Ein etwas vager Befund, sagt Christoph Teller, Leiter des Instituts für Handel, Absatz und Marketing an der Linzer Johannes-Kepler-Universität. Dass es dem Onlinehandel nach den fetten Zeiten während der Pandemie nun schlechter gehe als dem stationären Handel, sieht er nicht. "In den Branchen, denen es schlechtgeht, geht es online und stationär schlecht", sagt Teller.

In Corona-Zeiten eingedeckt

Mit Elektrogeräten und neuem Sofa haben sich eben viele während der harten Corona-Zeiten eingedeckt. Wer sich jetzt nicht unbedingt neu einrichten muss, verschiebt solche Vorhaben in die Zukunft. Man gibt derzeit nolens volens ohnehin viel Geld für extrem gestiegene Mieten, deutlich höhere Preise für Energie und Dinge des täglichen Bedarfs aus. Wer einkauft, kauft gerne auch günstig, sagt Teller. Davon würden vor allem chinesische Onlineverkaufsplattformen profitieren. "Temu und Co sind am Vormarsch", so der Handelsexperte.

Wenn das Haushaltsbudget knapp sei, "ist das Hemd näher als die Hose", bestätigt er, was auch andernorts zu beobachten ist. Nachhaltigkeitsgedanken rücken bei den Konsumenten und Konsumentinnen schnell einmal in den Hintergrund. Das treffe speziell auch Anbieter wie Niceshops. Die Steirer wollen am nachhaltigen Engagement festhalten. Das unterscheidet sie schließlich von der chinesischen Billigkonkurrenz. (Regina Bruckner, 12.1.2024)