Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei einem Medientermin in Wien im Jänner 2024. APA/GEORG HOCHMUTH

Wir müssen reden. Und zwar darüber, wie es in der Beziehung zwischen Leser/innen einerseits und Verfertiger/innen von Leitartikeln und Kolumnen andererseits weitergehen soll. Oder in der Beziehung zwischen Arbeitssuchenden und dem Arbeitsmarktservice. Und es ist dringend. Seit in einem Jahresrückblick der "Kronen Zeitung" auf die Frage der "Krone", wie sie von der Menschheit gesehen werden will, auch eine Antwort kam, werden die Konsument/innen der alten Tante aus dem Wundern nicht mehr herausgekommen sein. Es generierte die KI von Midjourney dieses Selbstporträt, das kein Porträt war, sondern eine schöne nackte Frau, eingesperrt in ein Netz aus Metall, vielleicht auch nur Plastik. So haben sie sich ihr Blatt bestimmt noch nicht vorgestellt, aber vielleicht war es gar nicht die "Krone", die auf dem Umweg über die KI einer gewissen Midjourney von der Menschheit gesehen werden wollte, sondern nur eine gewisse Midjourney, die das Kontingent weiblicher Nacktheit unter dem Vorwand von KI auffüllte.

Noch schwankt die Beurteilung von KI zwischen Fluch oder Segen, und offensichtlich wird es noch eine Weile dauern, bis endlich Klarheit herrscht, was es nun wird. Bis es so weit ist, stehen Kolumnisten jedenfalls unter dem Generalverdacht, sich ihr Brot nicht mit ehrlich eigengeistiger Arbeit, also mit natürlicher Intelligenz, zu verdienen, sondern, sei es aus Bequemlichkeit, sei es aus Einfallslosigkeit, von einem Chatbot arbeiten zu lassen. Dürfen sie sich einer skeptischen Leserschaft erfreuen, steigt der Verdacht, und kommt das erste Leser-Posting mit der Anmerkung, "mit meiner KI hätte ich das besser hingekriegt", ist Feuer am Dach.

Krise des Wissens

Das Arbeitsmarktservice hat für seine Zwecke einen Berufsinfomat etabliert, der Arbeitslosen viel Freude bereitet. Solche Vorbilder nähren aber auf dem publizistischen Sektor den Verdacht, hinter den Autorennamen könnte ein Kolumneninfomat stecken. Es liegt auf der Hand, dass derlei die Leser-Blatt-Bindung nicht fördert. Schon gar nicht, wenn Leser zur Ansicht gelangen, das Blatt, das sie kaufen, sollte sich gefälligst eine bessere KI für ihre Mitarbeiter leisten, wenn schon diese nichts taugen.

Zu Recht wird von einer Krise des Wissens, ja der Demokratie gesprochen, wenn sich vertrauenswürdige Informationen nicht mehr von anderen unterscheiden lassen. Dabei gelten KI-Tools als eine Art Erweiterung unseres Selbst, was nicht unbedingt eine schöne Aussicht ist. Die Vorstellung, Herbert Kickl könnte sich mit einem von Waldhäusl fabrizierten KI-Tool selbst erweitern, ist beklemmend, von selbsterweiterten Kolumnisten gar nicht zu reden. Die drängende Frage lautet also: Was tun, um Verdacht zu zerstreuen und Vertrauen zu erhalten?

Ein Beispiel. Dienstag gewährte der "Kurier" den Herzensergießungen der niederösterreichischen Landeshauptfrau aus Anlass der Erhebung in der LH-Konferenz eine ganze Seite. Daraus einen Blattsalat zu gewinnen kann jede KI mit links, es schwimmt genug Material zum Thema in der Datensuppe.

Hier eine Eigenleistung des Kolumnisten glaubhaft zu machen ist schwierig, aber nicht unmöglich – er braucht nur Material, das keine KI bisher mit Mikl-Leitner assoziiert. In diesem Fall half "Die Presse". In deren Kulturteil fand sich vor einiger Zeit der Satz: Sie entblätterte eine Frauenseele. Der Musikkritiker des Blattes bewertete damit die Arbeit Asmik Grigorians als Turandot in der Staatsoper. Der Satz ist wunderschön, auch naturwissenschaftlich interessant wegen des Hinweises auf den Blattcharakter der Frauenseele und fügt sich für Leser glaubhaft in den Blattsalat.

Warum also nicht die niederösterreichische Landeshauptfrau als eine Turandot von St. Pölten würdigen, die ihre Partnerauslese nach der grausamen Maxime betreibt: "G’sindl geht auch, nur rot darf’s nicht sein"? In diesem Sinne konnte sie zu ihrem Partner ausweichend feststellen: Zu Herbert Kickl hat der Bundeskanzler sehr klare Worte gefunden, und denen habe ich nichts hinzuzufügen. Sven Hergovich durfte wenigstens überleben, aber er stellt leider weiterhin die Suche nach der schnellen Schlagzeile über die Suche nach den gemeinsamen Lösungen. Ähnlich glaubhaft dann noch: Othmar Karas hat große Leidenschaft, aber er hat sich in den letzten Jahren inhaltlich immer mehr von der Basis der Volkspartei entfernt.

Für Kolumnisten wird KI das Leben nicht leichter machen, aber irgendwie wird es weitergehen. (Günter Traxler, 13.1.2024)