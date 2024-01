Es war ein ambitioniertes Vorhaben, mit dem Hertz im Jahr 2022 aufhorchen ließ: Der US-Autovermieter schloss mit dem US-E-Auto-Pionier Tesla und der schwedischen Polestar Verträge über den Kauf von fast 200.000 E-Autos. Das war ein Neuanfang mit Ansage. Die Corona-Pandemie hat Hertz 2020 in die Insolvenz getrieben, danach wollte man sich als ultimativer E-Auto-Vermittler positionieren. Jetzt legt die Autovermietung Schritt für Schritt den Rückwärtsgang ein.

Bereits vergangenen Herbst gab der US-Riese bekannt, dass er auf die Bremse zu treten gedenke. Hertz-CEO Stephen Scherr begründete dies im November gegenüber Bloomberg mit dem sinkenden Wiederverkaufswert seiner E-Autos – und den hohen Reparaturkosten. Doppelt so hoch bezifferte er sie da im Vergleich zu Verbrennern.

Hertz will seine Flotte elektrifizieren. Noch geht die Rechnung nicht auf. REUTERS/DADO RUVIC

Am Donnerstag nun kündigte der Konzern an, 20.000 Stromer zu verkaufen und stattdessen wieder auf Verbrenner in der Flotte umzusteigen. Die Ausgaben für Reparaturen nach Unfällen insbesondere bei Elektroautos seien im vierten Quartal hoch gewesen, teilte das Unternehmen mit. "Entsprechend unterstützt das die Entscheidung, die Elektroauto-Flotte zu reduzieren." Hertz bezifferte die Abschreibungen auf etwa 245 Millionen Dollar – umgerechnet rund 224 Millionen Euro. Auch den deutschen Konkurrenten Sixt plagen ähnliche Probleme. Ende 2023 hatte dieser angekündigt, wegen der schwachen Wiederverkaufswerte keine Elektroautos von Tesla mehr zu vermieten – und ebenfalls auf höhere Reparaturkosten verwiesen.

Ein Teil des Problems bei Hertz dürfte damit zusammenhängen, dass die Fahrzeuge auch an Uber-Fahrer im Rahmen eines Abkommens mit dem Fahrdienstanbieter vergeben werden – um die Fahrzeuge besser auszulasten. Allerdings dürfte man dabei die Robustheit der Fahrzeuge über- und die Belastung durch die Uber-Fahrer unterschätzt haben.

Strenge Rechnung

Niedrigere Restwerte (die durch Rabattaktionen einiger Hersteller noch stärker unter Druck geraten sind), höhere Listenpreise und höhere Kosten für Reparaturen – diese Rechnung kann sich also für große Autovermieter nicht ganz ausgehen. Der Fahrdienstvermittler Uber brachte zwar insgesamt mehr E-Fahrzeuge auf die Straßen, was dem Unternehmen half, seinem Ziel einer klimaneutralen Flotte bis zum Jahr 2030 näher zu kommen – auf den Kosten blieb der Eigentümer Hertz aber letztlich offenbar alleine sitzen.

Seine Mission will der US-Riese nach dem Bekunden der Unternehmensspitze dennoch nicht ganz aufgeben. "Wir halten an unserer langfristigen Strategie fest, die Flotte zu elektrifizieren", sagte CEO Scherr im November. "Wir glauben an den Wert eines Vorreiters." (Regina Bruckner, 13.1.2024)