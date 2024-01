Die Huthi-Rebellen wurden vor zwanzig Jahren zunächst als lokale Aufstandsbewegung im Nordjemen bekannt, ihre Wurzeln liegen tief in der jemenitischen Geschichte. Durch die Verschärfung des Hegemonialkonflikts zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, der die Huthis aktiv zu unterstützen begann, erhielt die innerjemenitische Auseinandersetzung jedoch eine regionale, sogar religiös gefärbte Dimension – Sunniten vs. Schiiten; sie wurde zum Stellvertreterkrieg.

Mit dem Gaza-Krieg sind die Huthis letztendlich zum globalen Problem aufgestiegen. Sie erklärten Israel den Krieg und machen nun mit ihren Angriffen im Roten Meer die wichtigste Schiffshandelsroute zwischen Asien und Europa unsicher.

Eine US-geführte Koalition hat Huthi-Stellungen im Jemen in der Nacht zum Freitag bombardiert. via REUTERS/US CENTRAL COMMAND V

Trotz eines Ultimatums der USA legten die Huthis mit ihren Angriffen diese Woche noch einen Zahn zu. Die massiven Luftschläge, die eine US-geführte Koalition in der Nacht zum Freitag im von den Huthis kontrollierten Teil des Jemen flog, kamen deshalb nicht überraschend. Ebenso erscheint es logisch, dass aus der Hauptstadt Sanaa, die seit 2014 in der Hand der Huthis ist, als Antwort neue Drohungen kommen.

Schlagabtausch

Die entscheidende Frage bleibt, wie bei jedem Schlagabtausch auch an anderen Fronten im Kontext des Krieges zwischen der Hamas und Israel, ob die neue Eskalation – denn das ist die US-britische Operation im Jemen – zu einer andauernden Ausweitung des Krieges führt. Die Huthis sind eine ideologiegetriebene Gruppe, in deren Banner nicht nur der Hass auf die USA und Israel, sondern auch auf das Judentum verankert ist. Sie sehen ihre Identität als Teil der vom Iran ausgerufenen "Achse des Widerstands" gegen den US-Imperialismus, als dessen Speerspitze Radikale wie sie Israel sehen.

Aber sie sind – wie die Hisbollah im Libanon – auch eine nationale Bewegung. Die Menschen unter der Huthi-Herrschaft gehören zu den ärmsten der Welt, nicht nur wegen des Krieges, mit dem die Saudis ab 2015 erfolglos und ohne Schonung der Zivilbevölkerung die rechtmäßige Führung des Jemen nach Sanaa zurückbringen wollten. Die Menschen leiden an einer Kriegswirtschaft, an der sich Bonzen unter Huthi-Protektion bereichern. Wie überall in der arabischen Welt gehen zwar auch die Jemeniten für die Hamas auf die Straße, de facto steht das Land aber selbst vor dem Abgrund.

Die Huthis stecken tief in ihrem ideologischen Wahn und wollen nicht sehen, dass der Krieg im Roten Meer auch innerhalb der diplomatischen Anti-Israel-Front nicht mehrheitsfähig ist. Dass Bahrain – das solche Entscheidungen nie ohne Zustimmung Saudi-Arabiens treffen würde – an der US-Koalition teilnimmt, ist vielsagend. Das wirtschaftlich angeschlagene Ägypten leidet unter Verlusten im Suezkanal. Und der Israel-Hardliner Algerien, seit Anfang Jänner neu im Uno-Sicherheitsrat, stimmte nicht gegen eine die Huthis verurteilende Resolution, sondern enthielt sich – wie Russland und China, die sie hätten verhindern können. Das wird auch Teheran nicht unbeeindruckt lassen: Auf bedingungslose iranische Schützenhilfe können die Huthis also auch nicht zählen. (Gudrun Harrer, 12.1.2024)