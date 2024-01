Mein Vertrauen in die Menschen ist verschwunden", sagt Lucia Heilman im Gespräch mit dem STANDARD. Die Wienerin Heilman war keine neun Jahre alt, als Hitler im März 1938 in Österreich einmarschierte und auf dem Heldenplatz bejubelt wurde, und sie erinnert sich auch noch an diesen Tag. Heilman ist die letzte verbliebene Zeugin aus dem Zeitzeugenprojekt von Matthias Hartmann und Doron Rabinovici Die letzten Zeugen, das ab 2013 am Burgtheater gezeigt wurde.

Lucia Heilman anlässlich der Überreichung des Simon Wiesenthal Preises 2022 im Parlament. Thomas Topf

Am Montag wird die 94-Jährige mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Stadt Wien geehrt. Nach dem sogenannten Anschluss wurde dem Mädchen Lucia wegen seiner jüdischen Herkunft der Besuch ihrer bisherigen Schule verboten.

Werkstatt und Kohlenkeller

Ab 1941 versteckte ein Freund der Familie, Reinhold Duschka, Lucia und ihre Mutter, eine Chemikerin, in seiner Werkstatt in der Mollardgasse in Wien Mariahilf. Nach einem Bombeneinschlag verbrachten Mutter und Kind die letzte Zeit bis zur Befreiung im April 1945 in einem Kohlenkeller in der Gumpendorfer Straße.

Ihre Geschichte ist vielen Menschen bekannt, weil sie der Schriftsteller Erich Hackl in seinem Buch "Am Seil – Eine Heldengeschichte" niedergeschrieben hat, wofür Heilman ihm sehr dankbar ist. Wenn sie heute an den Orten dieser Zeit vorbeikommt, berühre sie das immer noch: "Ich laufe nicht vor der Erinnerung davon, aber sie wirft mich jedes Mal in eine Zeit zurück, die traumatisch war, für mich als Kind war das ein Gefängnis. Stellen Sie sich vor, Sie sind als Zehnjährige wochenlang immer in einem geschlossenen Raum. Da möchte man mit anderen Kindern sein, dieser jahrelange Verlust, ist mir mein ganzes Leben geblieben", sagt Heilman, die später ihren Kindheitstraum erfüllte und Ärztin bei den Barmherzigen Brüdern in Wien wurde.

"Ich hab mir deshalb lange schwergetan, auf Menschen zuzugehen und harmlos zu plaudern, ich konnte den Anfang des Gesprächs nicht finden, ich habe dazugelernt, aber es ist mir immer noch schwer". Heilman bekam später zwei Töchter und konnte viele Menschen als begeisterte praktische Ärztin behandeln. "Jedes Mal, wenn ich jemandem helfen konnte, war das eine Genugtuung für mich", betont sie.

Umschwung mit Vranitzky

Seit vielen Jahren ist sie unermüdlich als Zeitzeugin in Schulen unterwegs. Das schönste Erlebnis sei es gewesen, als ein Gymnasiast ihr nach ihrem Vortrag sagte, das sei "die beste Geschichtsstunde seines Lebens gewesen". Lucia Heilman strahlt, wenn sie davon erzählt. Für sie gab es in Österreich in den 1990ern mit Bundeskanzler Franz Vranitzky einen "Umschwung in den Gedanken der Gesamtbevölkerung", so Heilman, "der sagte: Juden sind Juden und Christen sind Christen und beides gemeinsam ergibt Menschen". Doch in letzter Zeit, fragten sie Kinder immer wieder: "Haben Sie nicht Angst, dass sich das wiederholt? Das erste Mal, als diese Frage kam, war ich schockiert und überrascht und habe die Denkweise des Kindes hinterfragt. Nach dem vierten Mal habe ich begonnen, nachzudenken und mir gedacht, sie könnten ja recht haben."

Zeitzeugin Lucia Heilman Nurit Wagner-Strauss

Dann kam der 7. Oktober 2023 und das war der Tag, an dem Lucia Heilmans Vertrauen in die Menschen verschwunden ist: "Das war grauenhaft", sagt sie ernst, "die Menschen sind so, wie sie immer waren, auch schon in der Hitlerzeit". Manche Politiker wüssten nun vor lauter Islamophobie und Antisemitismus gar nicht, "wo sie zuerst hinhauen sollen", beobachtete Heilman, doch sie selbst sehe "keinen Unterschied in der Bedrohung von Antisemitismus, egal, von welcher Seite er kommt. Das ein zweites Mal anzusehen, macht für mich die Situation umso deutlicher. Ich kann mir nicht wie damals einreden, das ist doch ein intelligentes, kultiviertes Volk, das Goethe hervorgebracht hat, das kann ja gar sein. Nein, die Illusion hatte man damals, aber die kann man heute nicht mehr haben."

"Lebe du einmal in Angst"

Heilman möchte Politikern, die heute gegen Menschen hetzen, nichts ausrichten, außer: "Sei du einmal ein paar Stunden wie ich damals in einer Metallwerkstatt versteckt, lebe du einmal ein paar Stunden in Angst, jedes Mal, wenn es an der Tür läutet. Ein paar Stunden nur würde ich denen schon gönnen." Was aber sagt sie in so düsteren Zeiten den Jugendlichen? "Es liegt an Euch, ihr müsst euch wehren, ihr müsst wenigstens eine Spur gescheiter werden als eure Großeltern oder Urgroßeltern", antwortet Heilman, ohne zu überlegen. Das Goldene Verdienstzeichen wird Heilman am Montag im Rathaus "im Namen aller Zeitzeugen" entgegennehmen, das sei ihre Voraussetzung gewesen. Sie sei dankbar, "dass Zeitzeugen heute überhaupt geehrt werden. Das war nicht immer so." Dank spricht sie aber auch allen Lehrerinnen und Lehrern im Land aus, denn nur sie könnten etwas bei der Jugend bewirken und seien es auch, die ihre Besuche in Klassen organisieren, streicht Heilman hervor: "Die Eltern sprechen ja oft gar nicht über diese Dinge." (Colette M. Schmidt, 15.1.2023)