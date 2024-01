Was ist mit den israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas? Rund 130 sind es wohl noch, seit 100 Tagen in einer wohl unvorstellbaren Gefangenschaft.

Über riesige Lautsprecher riefen Angehörige im Kibbutz Nirim nahe der Grenze zu Gaza den verschleppten Geiseln Mut zu. EPA/ATEF SAFADI

100 Tage ist das her. 100 Tage Grausamkeit, Tod und Verwüstung. Es ist kein Ende abzusehen, eher eine Ausweitung – bis ins Rote Meer. In Israel ist so viel unaufgearbeitet: die Verantwortung und die Versäumnisse der rechtsextremen Regierung von Benjamin Netanjahu. Oder die entsetzlichen Berichte über die systematische Vergewaltigung, Verstümmelung und Ermordung israelischer Frauen und Mädchen durch die Hamas. Zugleich wird das Leid der Bevölkerung in Gaza immer schlimmer. Die UN sprechen von katastrophalen Zuständen in dem Gebiet.

Aber was ist mit den Geiseln? Die Kriegführung der Regierung Netanjahu scheint sie als weniger wichtig zu betrachten.

Nun haben die Familienangehörigen der Geiseln zu einer tief bewegenden Maßnahme gegriffen. Dutzende Menschen versammelten sich bei einem Kibbuz nahe der Grenze zu Gaza und riefen über gigantische Lautsprecher hinüber – in der Hoffnung, sie würden von den Verschleppten gehört.

Die Angehörigen wechselten sich am Mikrofon ab und sandten sehr emotionale Nachrichten. "Verliert nicht die Hoffnung. Wir stellen die Welt auf den Kopf, um euch zurückzuholen", rief eine Frau nach dem Bericht des Berliner Tagesspiegels. Hat sie wer gehört? (Hans Rauscher, 14.1.2024)