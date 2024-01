ORF-Satiriker Peter Klien nahm sich Freitagabend in "Gute Nacht Österreich" das - für diesen verdienstvolle - Schaffen von Alfred Gusenbauer als Signa-Aufsichtsratschef und Autokratenberater vor. Die treffendsten Pointen liefert Gusenbauer selbst in Archivaufnahmen.

"Mit großer Freude und nicht geringem Erfolg"

Etwa, wenn der ehemalige SPÖ-Chef und damals noch Funktionär 2018 in der "ZiB" erklärt, was er eigentlich bei der Signa so tut. Mit interessantem Augenaufschlag und verschmitztem Lächeln sagt er: "Ich habe die Funktion eines aktiven Aufsichtsratsvorsitzenden, was ich mit großer Freude und auch nicht geringem Erfolg mache." Zu real für Satire, jedenfalls zum Lachen, nach der multiplen, milliardenschwerenInsolvenz. Rückblickend könnte man den Erfolg seines Wirkens vielleicht eher an seinen laut verschiedenen Medienrecherchen millionenschweren Honoraren der Signa festmachen denn an jenem der Gruppe.

"Freude und nicht geringer Erfolg": Gusenbauer 2018 über sein Wirken für die Signa. ORF Screenshot ZiB in Gute Nacht Österreich

"Verdienstvollstes" SPÖ-Mitglied

"Sie werden lachen, es wird ernst", leitet Klien Woche für Woche in seiner ORF-Satireshow das Schwerpunktthema ein. Im dieswöchigen Erklärstück zeichnet er Gusenbauers Karriere nach, vom Che-Guevara-Lookalike als junger SPÖ-Funktionär, der auf dem Moskauer Flughafen den Boden küsste, die Verballhornung seines Namens zum "Gruselbauer" durch den von den Jungsozialisten genervten SPÖ-Chef und Kanzler Fred Sinowatz 1984, Gusenbauers überraschenden Wahlgewinn 2006 als "Sozialfighter" gegen den "Eurofighter", Kanzler und ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel und seine rasche Ablöse durch Werner Faymann an der SPÖ-Spitze und im Kanzleramt.

Sie machte den Weg frei für Gusenbauers rasch einsetzende, großzügig dotierte Geschäfte mit Signa und Co. René Benko habe Gusenbauer schon als Kanzler beim Abriss und Neubau des Kaufhaus Tyrol in Innsbruck politischen Beistand geleistet, referiert Klien.

Das Erklärstück über Gusenbauer ist eine (un)gute Einstimmung auf das Interview mit Alfred Gusenbauer im "Mittagsjournal" von Ö1. Das - so Klien - "verdienstvollste" SPÖ-Mitglied ist "Im Journal zu Gast" und stellt sich Fragen von Michael Fröschl, derzeit interimistischer Radio-Ressortleiter Wirtschaft. (fid, 13.1.2024)