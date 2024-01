Marco Rossi konnte gegen Philadelphia nicht punkten. USA TODAY Sports via Reuters Con

Für die Minnesota Wild mit dem Österreicher Marco Rossi ist die Negativserie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL auch am Freitag weitergegangen. Die Gastgeber verloren nach 3:1-Führung gegen die Philadelphia Flyers in der Overtime noch mit 3:4. Rossi blieb in 17:50 Minuten Eiszeit erneut ohne Scorerpunkt. Minnesota kassierte schon die siebente Niederlage in den vergangenen acht Spielen.

Wild-Goalie Marc-Andre Fleury, der 26 von 29 Schüssen parierte, hätte mit einem Sieg Rang zwei in der Ewigen-Bestenliste an Siegen in der NHL allein einnehmen können. Er muss ihn sich weiter mit Patrick Roy teilen.

Für die Wild wird das Erreichen des Play-offs immer schwieriger. "Disziplin und Details in Schlüsselmomenten des Spiels, besonders wenn du führst, entscheiden. Da musst du deinen Job machen. Das macht den Unterschied aus", resümierte Wild-Coach John Hynes. (APA, 13.1.2023)