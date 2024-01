Gedichte über Katzen und Co gibt es zu Hauf – in diesem Buch von Nils Mohl sind weniger bekannte Geschöpfe an der Reihe

Bären, Mäuse, Katzen – grobe oder feine Tatzen, völlig egal, so normal sind diese Tiere, dass sie auch in Gedichten ständig auftauchen. Andere dagegen werden kaum je besungen. Oder kennst du ein Gedicht über Blutegel, Nacktschnecken oder den Axolotl? Eben. Gegen diese schreiende Ungerechtigkeit kämpft Nils Mohl in diesem Buch – und dichtet über tierische Außenseiter: Der Schnüffelbüffel bekommt einen Rüffel, der Skisprungfloh "rauscht von oben / per segelflug / so zu boden", dass er die besten Wertungen bekommt, und der Dugong singt einen Hip-Hop-Song. Außenseiter sind auch die zwei Dummkopffüßler. Sie "spazieren um einen see / ziellos und mit flottem schritte / sagt der eine plötzlich: he! / lass mich auch mal in die mitte". Sehr komisch! Am Ende stellt sich die Frage, warum es diese Blutsauger, Schleimer und Krabbler nicht längst als Kuscheltiere gibt. (13.1.2024)

Das Buch wurde vom Team des Instituts für Jugendliteratur für euch ausgewählt.