Marco Odermatt dominiert den Ski-Weltcup, der Schweizer ist auch in der Abfahrt ganz oben angekommen. EPA/PETER SCHNEIDER

Für die Konkurrenz besteht wenig Hoffnung: Marco Odermatt ist kaum zu biegen. Sein Können demonstrierte der 26-jährige Schweizer einmal mehr eindrucksvoll am vergangenen Wochenende in Wengen, als er nach der verkürzten Ersatzabfahrt für Beaver Creek auch die klassische Lauberhornabfahrt am Samstag für sich entschied. Bis dahin war sein Gold-Coup bei der WM in Courchevel/Méribel 2023 die einzige Ausbeute in der schnellsten Disziplin gewesen. Nun kam Odermatt in Topform nach Kitzbühel, wo erneut zwei Abfahrten (Freitag und Samstag) auf dem Programm stehen.

Odermatt dominiert die Szene, er hat das Podest im Riesentorlauf, Super-G und in der Abfahrt abonniert. Und er gewinnt in allen drei Disziplinen. Von zwölf Rennen, die er in diesem Winter bestritt, hat der schlaksige Edeltechniker aus Buochs im Kanton Nidwalden sieben für sich entschieden und ist noch vier weitere Male auf dem Podest gelandet. Nur einmal, als Siebenter der zweiten Gröden-Abfahrt, fuhr er am Stockerl vorbei. Zuletzt hatte 2009/10 ein Läufer in einer Saison in denselben drei Disziplinen gewonnen: Landsmann Didier Cuche. Mit seinem Idol stand Odermatt bereits als Kind auf Skiern.

Wie in Wengen hatte der Riesentorlauf-Olympiasieger von Peking 2022 auch das Wochenende davor in Adelboden die Tribünen zum Beben gebracht, als er mit gewohnter Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit den selektiven Klassiker am Chuenisbärgli zum dritten Mal en suite für sich entschied. Saisonübergreifend hat "Odi", wie ihn seine Fans rufen, die vergangenen sieben einschlägigen Technikrennen eingesackt, sehr wahrscheinlich werden weitere folgen.

Geerdet und hochbegabt

Was ihn auszeichne, sei "ungeheure Reife und Rennintelligenz", schwärmt der frühere Schweizer Abfahrer und spätere Abfahrtspistenbauer Bernhard Russi im Gespräch mit dem STANDARD. "Er weiß genau, was seine Stärke ist, er fährt mit einer unglaublichen Sicherheit und ist ein geerdeter Mensch. Seine Athletik, Technik und sein Körperbau sind ideal für schwierige Verhältnisse. Er ist im Gleichgewicht, und das nicht nur als Techniker, sondern auch als Person."

In einer Kolumne für die Tageszeitung Blick schrieb Russi: "Bilderbuchmässig lässt er schwierigste Verhältnisse einfach aussehen." Es gebe keine Sequenz, die den kleinsten Fehler aufdecke. Die Geländeübergänge, die Wellen und Schläge in der Piste seien wie verschwunden. "Der Überflieger entwickelt in dieser nebeldurchzogenen, mystischen Szenerie eine traumwandlerische Sicherheit. Wo andere weggespickt und durchgerüttelt werden, antizipiert Odermatt die Unebenheiten, federt sie spielerisch ab."

Odermatt auf dem Weg zu seinem zweiten Abfahrtserfolg in Wengen. Er hält mit 2042 Saisonpunkten den Rekord im Weltcup. Eine Verbesserung seiner Marke von 2022/23 wäre keine große Überraschung. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Odermatt führt im Gesamtweltcup mit 1016 Punkten überlegen vor Marco Schwarz (464) und dem Franzosen Cyprien Sarrazin (460). Schwarz hatte sich mit seinem Sieg beim Nachtslalom in Madonna di Campiglio über Weihnachten die Führung im Wettstreit um großes Kristall gesichert, ehe eine unscheinbare Welle bei der Abfahrt in Bormio die sprießenden Hoffnungen der Skination Österreich jäh zunichtegemacht hatte: Saisonaus nach Kreuzbandriss.

Kaum jemand zweifelt daran, dass Odermatt nach 2022 und 2023 den dritten Triumph im Gesamtweltcup en suite feiert – sofern ihn nicht ein ähnliches Schicksal wie Schwarz ereilt. Und Österreich wird weiter auf den ersten einschlägigen Erfolg seit 2019, als Marcel Hirscher nach seinem achten Triumph in Serie zurücktrat, warten müssen. Die Schweizer mussten sich zwölf Jahre gedulden, bis Odermatt als erst fünfter Eidgenosse nach Peter Lüscher, Pirmin Zurbriggen, Paul Accola und Carlo Janka großes Kristall gewann.

Früh dran und flott

Seine Premiere auf zwei Latten gab Odermatt als Zweijähriger am 8. Dezember 1999, einen Tag nach dem 27. Geburtstag von Hermann Maier, der damals zu seinem zweiten von vier Gesamtweltcupsiegen unterwegs war. Als Acht-, Neun- und Zehnjähriger durfte er als Sieger des Silvano-Beltrametti-Cups je einen Tag mit der Schweizer Legende Cuche Schlepplift fahren und trainieren. Der sechsfache Kitzbühel-Sieger (fünf Abfahrten, ein Super-G) kam schon damals zu dem Schluss, dass an Odermatts Technik praktisch nichts mehr zu verbessern sei.

Trainiert wurde der Wunderwuzzi zunächst von seinem Vater Walti beim Skiclub Hergiswil, ehe er an die Sportmittelschule nach Engelberg wechselte. Bei den Juniorenweltmeisterschaften 2018 in Davos durfte er sich fünf Goldmedaillen umhängen. Im Weltcup fuhr er im Dezember 2018 erstmals in die Top Ten, ehe er ein Jahr später beim Super-G in Beaver Creek seinen ersten Sieg fixierte. Mittlerweile hält er bei 31 Erfolgen.

"Er gewinnt nicht wegen dicker Oberschenkel, Brachialität und Kraft, sondern wegen seines unglaublichen Könnens gepaart mit einem großartigen Gefühl", brachte ORF-Co-Kommentator Hans Knauß Odermatts Fähigkeiten auf den Punkt.

Der Hochgelobte ist ein bodenständiger Typ. Er legt keinen Wert auf Luxus. Noch bis 2021 teilte sich Odermatt mit einem Jugendfreund eine WG, um für ein Haus und ein Motorboot zu sparen. Dank der Siegprämien und potenter Sponsoren wie Red Bull und Longines sprudeln nun die Fränkli, dass es nur so scheppert. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihm der Erfolg irgendwann zu Kopf steigt, scheint gering zu sein. (Thomas Hirner, 17.1.2024)