Eintracht feiert wertvollen Auswärtssieg in Leipzig, Köln punktet in erster Partie unter Neo-Trainer Schultz

Exequiel Palacios rettete in der 94. Minute Leverkusens Dreier. REUTERS/LEONHARD SIMON

Augsburg – Sasa Kalajdzic hat sich über ein erfolgreiches Debüt bei der Frankfurter Eintracht freuen dürfen. Mit dem ÖFB-Teamstürmer (bis zur 62. Minute) gewannen die Hessen am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig mit 1:0 und schoben sich in der Tabelle auf Rang fünf vor. Tabellenführer Bayer Leverkusen gewann durch einen Last-Minute-Treffer beim FC Augsburg mit 1:0 und führt wieder vier Punkte vor dem FC Bayern, der am Freitag Hoffenheim mit 3:0 besiegt hatte.

Frankfurt gelang vor 45.867 Zuschauern in der Red Bull Arena ein Traumstart durch ein Tor von Ansgar Knauff (7.). Der Tabellenvierte aus Leipzig (mit Xaver Schlager und Christoph Baumgartner/bis 68.) lief danach immer wieder an, doch 29 Torschüsse brachten keinen Erfolg. Die Frankfurter, die die Leistungsträger Omar Marmoush, Fares Chaibi und Ellyes Skhiri zum Afrika-Cup abstellen mussten, standen defensiv klug und überzeugten mit guter Zweikampfführung. Der Lohn war ihr erster Sieg in Leipzig, Platz vier ist nun nur mehr sechs Punkte entfernt.

Im Augsburger "Eisschrank" erlöste Exequiel Palacios Spitzenreiter Bayer Leverkusen spät. Der argentinische Mittelfeldspieler bescherte der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso mit einem Tor in der 94. Minute den Sieg und damit schon vor dem letzten Bayern-Spiel der Hinrunde Platz eins bei Meisterschaftshalbzeit. Lange bissen sich die Leverkusener Kombinationsfußballer die Zähne aus, ehe Palacios doch noch zuschlug. Leverkusen blieb damit auch im 26. Pflichtspiel dieser Saison ungeschlagen.

Mainz und Köln erkämpfen rare Punkte

Im Kampf um den Klassenerhalt holten der FSV Mainz und der 1. FC Köln zu Hause jeweils einen Punkt. Mainz mit Phillipp Mwene und Karim Onisiwo erkämpfte sich gegen den VfL Wolfsburg nach 0:1-Rückstand ein 1:1. Mwene bereitete den Ausgleichstreffer von Silvan Widmer (61.) vor. Der Tabellenvorletzte aus Köln trennte sich im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Timo Schultz von Heidenheim ebenfalls 1:1. Köln-Kapitän Florian Kainz bereitete den Führungstreffer von Davie Selke (29.) vor. Keine Tore gab es beim Gastspiel von Union Berlin beim SC Freiburg (mit Michael Gregoritsch).

Alle Bundesliga-Clubs gedachten dem am vergangenen Sonntag verstorbenen Franz Beckenbauer mit einer Schweigeminute und weiteren Würdigungen. Im Mittelkreis der Arenen war ein großes, rundes Transparent ausgerollt, das Beckenbauer als Spieler zeigte - daneben das Bundesliga-Logo und eine Trauerschleife. "Ruhe in Frieden, Kaiser", stand beispielsweise auf der Anzeigetafel beim Spiel in Köln. Zudem trugen die Spieler einen Trauerflor. (APA, 13.1.2024)

Ergebnisse:

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1)

Leipzig: mit Schlager, Baumgartner bis 68., Seiwald Ersatz; Frankfurt: Kalajdzic bis 62.

SC Freiburg - Union Berlin 0:0

Freiburg: mit Gregoritsch, Lienhart und Adamu Ersatz; Union: Trimmel ab 88.

FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 1:1 (0:1)

Mainz: mit Onisiwo, Mwene bis 88.; Wolfsburg: Pervan Ersatz, ohne Wimmer/verletzt

1. FC Köln - FC Heidenheim 1:1 (1:0)

Köln: Kainz bis 60., ohne Ljubicic; Heidenheim: Dovedan ab 83., ohne Tschernuth

FC Augsburg - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)