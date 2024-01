Jasper Engelhardt als Franz K. im Theater der Jugend, Spielort: Theater im Zentrum. Rita Newman / Theater der Jugend

Wien – Das Kafka-Jahr ist steil gestartet. Zwar sind es noch fünf Monate bis zum 150. Todestag des Dichters am 3. Juni, doch geht es mit Kafka-Neuinszenierungen bereits Schlag auf Schlag. Kaum eine Bühne, die den Jahrhundertautor links liegen lässt. Sogar Kabarettist Thomas Maurer schwingt sich im Rabenhof zu einem Kafka-Abend auf und wendet sich dabei der Komik des berühmten Pragers zu (ab 17. 1.).

Nachdem das Burgtheater mit einer Neuinszenierung der Verwandlung am 20. Jänner seinen Teil beiträgt, bringt Alexander Wächter seine gleichnamige Arbeit im Wiener Theater Franzjosefskai21 wieder auf Betriebstemperatur (ab 23. 1.).

Schlechte Träume

Zuallererst aber wendet sich das Theater der Jugend seit Freitag mit einem Panoptikum des Franz K. an ein junges Publikum (Spielort: Theater im Zentrum). Der von Gerald Maria Bauer inszenierte Abend stützt sich vor allem auf die Tagebücher Kafkas, in denen dieser ausgiebig schlechte Träume und generelles Unwohlsein im Alltag verzeichnete. "Vor dem Einschlafen das Gewicht der Fäuste an den leichten Armen auf meinem Leib gespürt", heißt es.

Zugleich enthalten die Texte auch Vergnügliches über einen schelmischen Junggesellen, der über sein eigenes Wehklagen Witze reißt. Kafka, 1883 hineingeboren in eine jüdische Kaufmannsfamilie, beschäftigte sich intensiv mit der Frage "Wo ist mein Platz in der Gesellschaft?". Das macht seine Literatur fruchtbar für junges Theaterpublikum. Es spielen Jasper Engelhardt, Sophie Aujesky, Valentin Spätz, David Fuchs. (Margarete Affenzeller, 12.1.2024)