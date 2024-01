Die Beziehung der beiden Länder befindet sich an einem Tiefpunkt. Nordkoreas Machthaber will die Waffenentwicklung ausweiten

Eine Nachrichtensendung zeigt in einem Bahnhof in Seoul den nordkoreanischen Raketentest am Sonntag. AFP/JUNG YEON-JE

Pjöngjang/Seoul – Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas eine ballistische Rakete abgefeuert. Der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte erklärte am Sonntag, Nordkorea habe eine "nicht identifizierte ballistische Rakete" in Richtung des Ostmeers (in Japan: Japanisches Meer) abgefeuert. Vor rund einer Woche hatte Nordkorea Artillerieübungen nahe der Seegrenze zu Südkorea ausgeführt. Die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea befinden sich derzeit auf einem Tiefpunkt.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will die Waffenentwicklung ausweiten, darunter auch jene von taktischen Atomwaffen. Als Reaktion darauf haben Südkorea und die USA ihre Verteidigungszusammenarbeit verstärkt und gemeinsame Militärübungen abgehalten. Der UNO-Sicherheitsrat hat zahlreiche Resolutionen verabschiedet, in denen Nordkorea aufgefordert wird, seine Atom- und Raketenprogramme zu stoppen. 2006 hatte Nordkorea erstmals einen Atomtest ausgeführt. (APA, 14.1.2024)