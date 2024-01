Aleksander Aamodt Kilde bei seinem Abtransport. REUTERS/CLAUDIA GRECO

Bern – Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde ist nach seinem schweren Sturz in der Abfahrt von Wengen am Samstagabend in Bern an seinem verletzten Bein operiert worden. Der 31-Jährige erlitt laut Angaben des norwegischen Verbandes eine Schnittwunde am Unterschenkel und zog sich außerdem eine Schulterluxation zu. Er habe aber keine Brüche erlitten und sei im Berner Krankenhaus in guten Händen, wie Teamarzt Marc Jacob Strauss am Sonntag angab. Der ORF hatte am Samstag berichtet, der Norweger habe einen offenen Unterschenkelbruch erlitten.

Details zu den Verletzungen will man erst später bekanntgeben, hieß es weiters vom Verband. Kilde war in der Zielkurve der Lauberhornabfahrt gestürzt und mit voller Wucht aus spitzem Winkel in das Sicherheitsnetz gekracht. Nach langer Erstversorgung der stark blutenden Wunde vor Ort wurde er per Rettungshubschrauber nach Bern geflogen. Der Sturz löste eine Debatte über den durch Nachtragsrennen enorm dichten Weltcupkalender aus. (APA, red, 14.1.2024)