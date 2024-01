US-Filmstudios haben es wieder einmal auf Reddit abgesehen. Sie haben Klagen gegen US-Internetbetreiber lanciert, da sie seitens ihrer Kunden Copyrightverletzungen geortet haben wollen. Und in diesen ziehen Voltage Holdings, das immer wieder zahlreiche Mahnschreiben mit Zahlungsaufforderung und Unterlassungserklärung an mutmaßliche Filmpiraten schickt, und der Filmvertrieb Screen Media Ventures ("Girl", "Off the Rails"), auch die Forenplattform hinein.

Wie Ars Technica dokumentiert, ist es das dritte Mal in einem Jahr, dass Reddit im Rahmen eines Copyrightverfahrens von Filmfirmen anvisiert wird. Die ersten beiden Versuche der zwei Unternehmen, IP-Adressen und andere Informationen von Reddit-Nutzern zu erhalten, die angeblich Urheberrechte verletzt hätten, scheiterten allerdings vor einem kalifornischen Bezirksgericht bzw. einem Bundesgericht.

Das Begehren wurde von Richterin Laurel Beeler abgewiesen. Sie erklärte, dass der von ihnen geklagte Internetprovider Grande selbst bereits die Namen von 118 Kundinnen und Kunden preisgegeben hätte und die Kläger nicht darlegen konnten, dass die Auskunft seitens Reddit von weiterer "materieller Relevanz" für das Verfahren sei. Daher könne sich Reddit hier auf den ersten Zusatz der US-Verfassung berufen. Dieser schützt unter anderem die auch anonyme Meinungsfreiheit, die Reddit durch eine solche Datenweitergabe eingeschränkt sah.

Reddit verweigert die Weitergabe der Daten. REUTERS

Firmen sehen "kein erkennbares Datenschutzinteresse an ihren IP-Adressen"

Nun probieren es Voltage und Screen Media erneut. Diesmal geht es um ein Verfahren, das die zwei Firmen gegen Anbieter Frontier Communications lanciert haben. Dem Unternehmen, das sich nach einem Bankrott im Jahr 2020 neu strukturiert hat, werfen sie vor, "keine effektiven Regeln zur Vertragsauflösung mit Wiederholungstätern" zu haben, weswegen sie nun selbst gegen diese vorgehen wollen.

Doch die weitere Wortwahl fällt eigenwillig aus. Man fordert die Aushändigung der von 2017 bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt genutzten IP-Adressen von sechs Reddit-Nutzern, weil diese sich auf der Plattform über Piraterie unterhalten hätten. Die zur Beweisführung vorgelegten Postings reichen allerdings nur zurück bis ins Jahr 2021. Konkret argumentieren die Kläger mit Aussagen, laut denen die Nutzer "die Möglichkeit, Inhalte illegal und ohne Konsequenzen zu konsumieren" für sie ein Anreiz gewesen sei, sich bei Frontier anzumelden.

Da sowohl Frontier, als auch Reddit eine freiwillige Aushändigung der Daten verweigert hatten, wolle man diese nun mittels gerichtlicher Anordnung erzwingen. Reddit, das selbst nicht Partei in dem Verfahren ist, hat auf dieses Begehren bereits am 2. Jänner geantwortet. Die Plattform sieht es als "nicht ausreichend" an, um die Beschränkungen des ersten Verfassungszusatzes zu erfüllen. Dabei verweist man auch auf die vorhergehenden Anläufe und erklärt, dass Voltage und Screen Media gleichwertige oder bessere Informationen aus anderer Quelle erhalten könnten.

Die Filmfirmen hingegen sehen keinen Schutz durch das "First Amendment" gegeben, da man ausschließlich IP-Adressen und keine anderen zur Identifikation geeigneten Informationen haben wolle. Daher hätten die betroffenen User "kein erkennbares Datenschutzinteresse an ihren IP-Adressen."

Nutzen der IP-Logs weiter unklar

Ein User wird mit der Aussage zitiert, dass er 44 E-Mails von Frontier aufgrund verschiedener Downloads über das Bittorrent-Netzwerk erhalten habe, aber sein Zugang trotz Drohungen sein Zugang nie stillgelegt worden war. Ein anderer gab an, dass er seit Jahren DSL-Kunde sei und sich dieses bisher "einen Scheiß darum gekümmert habe", was er so herunterlade. Ein anderer hingegen vermeldet, dass Frontier ihm nun den Anschluss kündige, obwohl der Betreiberes verabsäumt und zugegeben hatte, ihm vorher Verwarnungen zu schicken. Auch konkrete Filme tauchen in den zitierten Postings auf, allerdings befindet sich davon kein einziger im Repertoire von Voltage bzw. Screen Media. Auch diesen Umstand nutzt Reddit als Argument gegen das Auskunftsbegehren.

Mittlerweile haben die Filmfirmen mit einer neuen Eingabe reagiert. In dieser erklären sie, dass sie nicht vorhätten, gegen die sechs Nutzer gerichtlich vorzugehen oder ihnen anderweitig zu schaden. Viel mehr wolle man ihre Postings bloß als Beweis dafür verwenden, dass Frontier nicht "bedeutend" gegen Copyrightverstöße vorgehe und dies weitere Kunden zum Betreiber locke. Allerdings lässt man offen, warum für eine solche Beweisführung die IP-Adressen der Reddituser notwendig seien.

"Six Strikes"-System dämmte Piraterie nicht ein

In den USA implementierten zahlreiche Provider ab 2013 auf freiwilliger Basis ein System namens "Copyright Alert System" (CAS). Dieses sah vor, dass Nutzer, denen man via externen Monitoringdiensten der Rechteinhaber den illegalen Download geschützter Werke oder andere Copyrightverstöße nachweisen konnte, vom Betreiber eine Verwarnung erhalten. Bis zu fünf Warnungen blieben dabei für die Kunden ohne Konsequenzen, ab dem sechsten "Strike" mussten die Internetanbieter aber Strafmaßnahmen, reichend von der Drosselung der Bandbreite bis hin zur temporären oder dauerhaften Sperre des Internetzugangs durchsetzen.

Zwar verzichtete das System auf die direkte Analyse des Datenverkehrs der Nutzer seitens des Providers (Deep Packet Inspection), dennoch gab es besonders seitens Datenschützern und Bürgerrechtlern heftige Kritik. Diese bezog sich unter anderem auf die Fehleranfälligkeit der von den Rechteinhabern genutzten Monitoringservices. Bemängelt wurde aber auch, dass Nutzer die Verwarnungen erst beeinspruchen konnten, wenn auf diese Konsequenzen folgten. Die Hoffnung, dass das CAS zu einem deutlichen Rückgang an Piraterie führen würde, erfüllte sich allerdings nicht. 2017 wurde das Programm wieder eingestellt. Viele US-Provider nutzen heute allerdings noch ähnliche Regelungen. (gpi, 14.1.2024)