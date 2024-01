Mazlum Nergiz' Stück wurde von Regisseurin Sahar Rahimi in der Wiener Porzellangasse allzu verniedlichend uraufgeführt

Wohin bloß ist die politische Märtyrerin Asma verschwunden? Im Schauspielhaus Wien wurde zur Lösung der Frage ein Kongress von Walt-Disney-Figuren einberufen (Mi.: Sophia Löffler als Alice). Marcella Ruiz Cruz

Asma, eine junge Filmstudentin, ist die Urheberin verwackelter Videos. Letzterer Umstand treibt nicht nur ihren Hochschulprofessor regelmäßig zur Verzweiflung. Darüber hinaus muss jemand Asma zur Terroristin ausgebildet haben. Denn ohne dass ihre Freunde und Angehörigen etwas Böses getan hätten, scheint die junge Frau über Nacht der PKK (Arbeiterpartei Kurdistans) beigetreten und untergetaucht zu sein.

Zwei Stunden lang haben die Besucher des Wiener Schauspielhauses zu rätseln, welchen Verlust sie und der gewaltige Rest der Menschheit durch die Abgängigkeit Asmas erlitten haben. "1000 Eyes" nennt sich das Stück Mazlum Nergiz‘: Der gut vernetzte junge Autor gehört nicht nur dem Leitungskollektiv in der Porzellangasse an, er textet für den renommierten Suhrkamp Verlag und inszeniert am Berliner Rosa-Luxemburg-Platz.

Kenntnis vom Asmas Verschwinden erlangt die Öffentlichkeit durch das Dazwischentreten ihrer untröstlichen Eltern. Frankenstein (in der Verkörperung durch ein Boris-Karlov-Double) ist die Mutter (Kaspar Locher), Disneys Alice – echt nur mit weizenblonder Perücke - der schmallippige Herr Papa (Sophia Löffler).

In der Verkleidung als Comicfigur ist gut Munkeln. "1000 Eyes" setzt aus beinah ebenso vielen Szenesplittern und unverdaulichen Brocken ein Psychogramm zusammen. Es funktioniert nach Art der Abgängigkeitsanzeige.

Löbliche Aktivität

Die sensible Außenseiterin hat sich, völlig unbemerkt von ihren Popcorn naschenden Kommilitoninnen, in eine knallharte Terroristin verwandelt. Heutzutage geht man in den Untergrund wie ins Nagelstudio: Anstalten, die man für die Anzettelung einer Revolution trifft, unterscheiden sich kaum von anderen löblichen Konsum- und Freizeitaktivitäten.

Regisseurin Sahar Rahimi muss den Braten gerochen haben. Weil sie Nergiz‘ mit Versatzstücken gepflastertem Stück nicht über den Weg traut, hat sie alle Stichwortgeber in niedliche Popanze verwandelt. Die Brutstätte des Terrors ist nichts anderes als ein Stummfilmkino (Ausstattung: Evi Bauer), das eingeblendete Video zeigt ein allerliebstes Mädchen, das sich seinerseits auf die Spuren des in Paris psychiatrierten Filmkomponisten Jacques Besse (1921-1999) heftet.

Überhaupt bildet Paris den Verschiebebahnhof dieses vom Autor etwas verzettelten Stoffes. Über die nächtlich verwaisten Boulevards der Seine-Metropole irrte einst nicht nur der verwirrte Tonsetzer Besse. Auch PKK-Angehörige fielen in den Straßen von Paris diversen Anschlägen zum Opfer. Was einigen von ihnen auch in der gewohnt gastfreundlichen Stadt Wien widerfuhr.

Es wird nicht immer recht klar, warum es ausgerechnet vier (von überlieferten sieben) Walt-Disney-Zwerge sein müssen, die uns über die Umstände von Asmas Verschwinden am Laufenden halten.

Alt-ehrwürdiger Pilz

Der geballte Auftritt von so vielen Cartoon-Helden nährt der Verdacht, dass es für alle Betroffenen eine Pein geworden sein muss, über politische Anliegen – eigene wie die anderer Leute - konzentriert nachzudenken.

Weitere Kronzeugen von Asmas behaupteter Radikalisierung sind: Blob, eine alt-ehrwürdige Schleimpilz-Art. Minnie Maus und Daisy Duck. Ein offenbar sehr schmackhafter Kartoffelsalat, an dem sich die armen, zurückgelassenen Eltern laben dürfen, allerdings nur gesprächsweise. PKK-Führer Abdullah Öcalan. Asmas Jugendbildnis überwölbt all die geschwätzigen Geschöpfe ikonisch.

Und weil ein progressiver Theaterabend seit Frank Castorfs historischen Taten ohne echte Videos nichts taugt, sieht man TV-Wahrsagerinnen dabei zu, wie sie blauen Dunst erzeugen. Nicht zu vergessen: Sheriff Woody (Maximilian Thienen) aus "Toy Story", der allerliebst sein Beinchen streckt. Der bei der Premiere gesundheitlich indisponierte Schauspieler meisterte seine Aufgabe vorzüglich.

Die Frage nach Asmas Verbleib als politischer Märtyrerin provoziert die klassische Youtube-Frage: Cake or Fake? Und während noch die armen Eltern in unser aller Namen im Leib ihres Kindes herumstochern – ein meisterliches Erzeugnis der Backkunst, feierlich aufgebahrt und als Torte hereingetragen -, würde man gerne mehr erfahren. Wer hat die Politik aus dem Theater verscheucht? Nicht Asma ist verschwunden, sondern das politische Bewusstsein hat sich spurlos aus dem Wiener Schauspielhaus verflüchtigt. Ein Abend wie ein Bubble Tea. (Ronald Pohl, 14.1.2024)