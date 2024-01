"Komann ruiniert Existenzen. Das ist zwar verwerflich, aber legal. Die triftige Frage nach dem Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit formulieren Arne Nolting und Jan Martin Scharf nachdrücklich in ihrem Drehbuch. Sie unterteilen ihren Film in Kapitel in so anspruchsvolle Kapitel wie 'Habgier', 'Risiko', 'Schuld' und 'Gerechtigkeit'. Man weiß also, worum es geht", so Marion Löhndorf in der "NZZ", "die Auflösung des Mordes läuft eher am Rande mit. So sehr richtet sich das Augenmerk auf die Umtriebe der Abzockerfirma und die Leute, die sie in den Ruin treibt."