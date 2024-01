Die Aufnahme der Wüste von Arizona soll in einem Millenium als eine Art "Zeitkapsel" zeigen, was sich verändert hat und was nicht

Wie sah es hier eigentlich vor 1.000 Jahren aus? Das ist eine Frage, die in den meisten Fällen unmöglich zu beantworten ist. Zwar gibt es allerlei Zeitdokumente aus dem Jahr 1024, doch diese reichen nicht über Beschreibungen in schriftlicher Form und mehr oder weniger detaillierte Zeichnungen hinaus. Die "Camera Obscura" datiert zwar aus dem gleichen Jahrhundert, doch bis durch die Kombination optischer und chemischer Verfahren Fotos erzeugt werden konnten, sollten noch 800 Jahre vergehen.

Im Jahr 3024 hingegen könnte ein solcher Rückblick ganz anders und viel umfassender aussehen. Dafür Sorge tragen will auch Jonathon Keats vom College of Fine Arts der University of Arizona. Er hat nahe des Wüstenlabors der Universität am Tumamoc Hill in der Metropole Tucson, die "Millenium Camera" aufgestellt. Und dort soll sie - wie der Name verrät - auch die nächsten 1.000 Jahre lang bleiben.

Simple Technologie für tausend Jahre Belichtung

Gerichtet ist die Kamera auf die von Saguaro-Kakteen dominierte Sandlandschaft. Für den Betrieb greift Keats zurück auf die Grundlagen der Fotografie. Es handelt sich um eine Lochkamera, die mithilfe des Sonnenlichts ihr Motiv langsam auf ein Trägermedium "brennt". Also eine Iteration der Camera Obscura, deren Einfachheit ihren Bestand und Belichtungszeit von 1.000 Jahren sichern soll.

Die Millenium Camera am Tumamoc Hill in Tucson, Arizona. University of Arizone/Chris Richards

Die Kamera setzt auf ein stecknadelkopfgroßes Loch in einem dünnen Blatt aus 24-karätigem Gold. Das Licht wird durch einen kleinen Kupferzylinder geführt, der auf einer Stange aus Stahl angebracht ist. Das von der Landschaft reflektierte Sonnenlicht landet so auf einer Oberfläche, auf der sich zahlreiche Schichten mit rotem Färberkrapp-Pigment befinden. Dieses findet üblicherweise in der Ölmalerei Anwendung. Mit der Zeit werden die Farbschichten durch das Licht ausgebleicht und so eine Aufnahme erzeugt.

Fungieren soll das Experiment wie eine Zeitkapsel. Wenn in einem Millenium die Kamera geöffnet wird, soll durch die extrem lange Belichtungsdauer ein Bild entstanden sein, das nachvollziehbar macht, was sich in dieser Zeit verändert hat und was nicht. Ziel sei es, so Keats, zu Fragen und Diskussionen über zukünftige Entwicklung anzuregen und dabei auch die mögliche Perspektive künftiger Generationen einzubeziehen. Die Kamera dokumentiere dabei diesen Verlauf für den späteren Rückblick darauf, wie sich die Zukunftsvorstellungen von damals entwickelt haben. Daher sei es auch wichtig, sie nicht vor Ablauf der 1.000 Jahre zu öffnen, um sich nicht der Notwendigkeit zu berauben, die eigene Vorstellungskraft einzusetzen.

Es soll auch nicht bei einer Millenium Camera bleiben. Eine zweite soll ebenfalls am Tumamoc Hill installiert werden, aber eine andere Perspektive einfangen. Sie könnte auf das Stadtzentrum gerichtet werden. Eine weitere, so die Finanzierung es ermöglicht, könnte auf der Santa Rita Experimental Range der Universität installiert werden. Diese befindet sich rund 50 Kilometer südlich des Tumamoc Hill am Fuße des Mount Wrightson. (red, 14.1.2024)