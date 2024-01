In Erziehungsfragen sind klare Ansagen wichtig, heißt es. "Dein Opa ist ein Lügner, Betrüger und egoistischer Mistkerl" ist in diesem Sinne eine eindeutige Information einer Mutter an ihr Kind. Das Kind weiß Bescheid. "Wenn Sie sich zwei Meter entfernen, ist das Licht rot", sagt die Beamtin zum entlassenen Häftling beim Umlegen der Fußfessel. Klare Ansage, auch der Opa weiß Bescheid.

"The Outlaws" Frank (Christopher Walken), Rani (Rhianne Barreto), Christian (Gamba Cole), Greg (Stephen Merchant), Gabby (Eleanor Tomlinson). Foto: ZDF, Gavin Bond".

Zumindest prinzipiell. Wenn es nur die Regeln der Familie wären, an die sich der soeben aus dem Gefängnis entlassene Kleinganove Frank in der sechsteiligen Serie The Outlaws halten müsste, wäre das alles nicht so schlimm. Aber es wird kompliziert. Frank muss mit sechs weiteren Kleinkriminellen in der englischen Stadt Bristol Sozialarbeit leisten. Ein Schrottplatz soll zu einem Gemeindezentrum erblühen. Die Beteiligten sind ihrerseits speziell: eine Oxford-Stipendiatin und Ladendiebin (Rhianne Barreto), ein rechtskonservativer Unternehmer (Darren Boyd), eine militante Aktivistin (Clare Perkins), eine überkandidelte Influencerin (Eleanor Tomlinson), ein junger Gangster (Gamba Cole) und ein verhuschter Anwalt. Ihn spielt Stephen Merchant, der auch das Buch zur Serie schrieb und Regie führte und der seit The Office als Comedy-Autor ein Begriff ist.

Angeführt von einer harschen Betreuerin (Jessica Gunning) fliegen im Nu die Fetzen. Dazu warten Bedrohungen aus der Vergangenheit und weitere Überraschungen. Das bleibt sechs großartige Folgen mit pechschwarzem britischem Humor so. Da prallen Welten aufeinander. Dafür sorgt vor allem Christopher Walken als Gentleman-Gauner und eine aus Italowestern bekannte Begleitmusik, die auch das Tempo der Serie vorgibt. Glorreiche Sieben von heute. (Doris Priesching, 15.1.2024)